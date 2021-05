VUČIĆ O SASTANKU S KURTIJEM U BRISELU: Sastaćemo se ako budem slobodan tog dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je spreman, ukoliko bude slobodan određenog dana, da se sastane u Briselu sa premijerom privremenih prištinskih unstitucija Aljbinom Kurtijem.

Vučić je novinarima u Pragu, odgovarajući na najave Kurtija da će se sa Vučićem sresti polovinom juna u Briselu, kazao da to još nema u agendi jer čeka da mu jave.

"Ja se bavim ovim poslom, nemam biznise, niti bilo šta drugo, ako mi je slobodan taj dan, ja ću ići, ako ne zamoliću da pomere za neki drugi dan", kazao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen Tanjug

Ističe da je uvek spreman za dijalog sa Prištinom jer je to dobro za naše ljude u južnoj pokrajini.

"U tome nema teranje inata nekome, ili ko je glavni baja, već pitanje suštine da li možemo da sačuvamo stabilnost i mir i da pomognemo našem narodu na KiM. To je moja obaveza da radim", kaže predsednik.

Na konstataciju novinara da se čini da Priština tera inat jer Kurti kaže da to neće biti nastavak dijaloga Beograda i Prištine, već razgovor premijera Kosova i predsednika Srbije, a da je dijalog moguć pod nekim novim okolnostima, Vučić ističe da Kurti ne može da ga natera na koji način će da ga posmatra i dodaje da za njega ništa uvredljivo neće reći jer ne želi da učestvuje u nadmetanju ko je veći "baja".

"Za mene on nije premijer republike Kosovo, već privremenih prištinskih institucija i tu činjenicu poštujem, ali da mene on natera kako ću ja njega da gledam ili kako ću da ga posmatram, to su priče za malu decu. Nije me naterao ni Donald Tramp, predsednik SAD u Beloj kući, a nateraće me neko u Briselu", navodi Vučić.

Kada je reč o dijalogu, Vučić kaže da je iste priče koje priča Kurti čuo i od predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani na sastanku u okviru procesa Brdo - Brioni na Brdu kod Kranja.

"Slušao sam ja to od Vjose Osmani i sve je dobro išlo dok na kraju nismo sabrali dva plus dva. Sve je dobro išlo i na kraju se samo ona nije saglasila sa dokumentom koji je usaglašen. To je bio prvi put u ne znam koliko dugo vremena unazad u modernoj istoriji da Srbija ne bude krivac, već da su oni krivi. Samo neka tako nastave", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)