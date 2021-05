VUČIĆ: Danilo nije vlasnik FK Rad! Izmišljaju da naude meni i mojoj porodici! ALI REKET NEĆU DA PLAĆAM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odbacio tvrdnje bivšeg potpredsednika FK Partizan Vladimira Vuletića da je njegov sin Danilo vlasnik fudbalskog kluba Rad.

Vučić je naveo da njegovi politički protivnici i neistomišljenici svakog dana takvim lažima žele da naude njemu i njegovoj porodici, jer nemaju politički program kojim bi pridobili građane.

- Čovek koji je pobegao s detektora laži da bi se utvrdilo da li je pedofil ili nije saopštio je da mi je sin vlasnik Rada i kako hoće da se meša u Partizanovu tribinu. On čak i ne navija za Partizan, niti ga interesuje taj klub, a ne da nije vlasnik Rada, ja ne znam ni da li postoji vlasnik - rekao je Vučić.

Dodao je da njegovi politički protivnici govore da će raditi sve divno kao nekada, a to je, kako je istakao, da gase fabrike, dovedu nezaposlenost ponovo na 26 odsto ili da grade samo 15 kilometara auto-puta.

Država pokazala snagu

- To se neće dogoditi - poručio je Vučić.

Predsednik je naglasio da neće plaćati reket nikome i da neće praviti „nikakve trule kompromise“, već će voditi politiku rada i pobedničke Srbije.

- Ako hoće za to da glasaju građani, neka glasaju, ako ne žele, ne moraju - naveo je Vučić.

Predsednik je izjavio da više nije važno šta ko misli o zločinima grupe Veljka Belivuka, već je važno da je država pokazala svoju snagu i da se sa takvima obračunala i dodaje kao bitnu stvar da na ulicama Beograda nije zabeležen nijedan pokušaj mafijaškog ubistva u poslednjih pet meseci i da nije realno da takva situacija ostane, jer takvog mesta nema na svetu.

- U poslednjih pet meseci Beograd je bio najsigurniji grad ako ne u svetu, u Evropi sigurno - rekao je Vučić nakon sastanka s premijerom Andrejom Babišem u okviru zvanične posete Češkoj.

Inače, predsednika Srbije juče, drugog dana posete, svečano je dočekala garda ispred zamka-rezidencije predsednika vlade Češke. Usledio je radni ručak, koji je u čast predsednika Vučića i delegacije priredio premijer Češke Babiš. Vučić se tom prilikom upisao i u knjigu počasnih gostiju.

Važna poseta

Predsednik je tokom posete za praški radio Plus rekao da bi Srbija volela da postane članica Evropske unije, ali da i ako ispuni sve potrebne uslove, EU je nikada neće prihvatiti kao punu članicu. On je istakao da još mnogo toga treba da se uradi, da se poboljša vladavina prava i dodao da je otvoreno rekao Briselu da Srbija ima sopstvene interese koje mora da brani.

Govoreći o vakcinaciji, koja je po oceni češkog radija najbrža u Evropi, Vučić je podsetio da je u Srbiji na raspolaganju pet vakcina, od kojih ruski „sputnjik V“ i kineska „Sinofarmova“ nisu odobrene u EU. On je naglasio da vakcine nisu poklonjene, već da je Srbija platila svaku vakcinu, a da ih je besplatno distribuirala i u regionu i da ga ne zanimaju geopolitike nego zdravlje ljudi i spasavanje života, što je najbitnije.

DARKO GLIŠIĆ

Pedofilu Vuletiću, odgovaraćeš za svoja zlodela

foto: Zorana Jevtić

Predsednik IO SNS Darko Glišić žestoko je odgovorio Vuletiću na optužbe.

- Redovni pedofilu a vanredni profesore Vladimire Vuletiću, to što do sada nisi odgovarao za svoja zlodela, ne znači da nećeš. Je l’ ti batica koljač što pravi ćevape od ljudskog mesa dojavio da nastaviš tamo gde je on stao? Jesi li i ti probao ćevape od ljudskog mesa? Ovu gnusnu laž si izmislio i plasirao po zadatku, da tom detetu nacrtaš metu na čelu - odbrusio je Glišić.