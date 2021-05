ALEKSANDAR VUČIĆ IZ PRAGA: Ono što se desilo danas u Pragu ući će u udžbenike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Praga posle susreta za zvaničnicima Češke Republike. Vučić se danas sastao sa predsednikom Češke Milošem Zemanom, kao i sa predsednikom Senata te zemlje Milošem Vistrčilom.

- Za nas je danas Prag bio veoma lep, ono što se desilo ući će u udžbenike. Beskrajno hvala Milošu Zemanu na hrabrosti, on je jedini koji je posle mnogo godina, a da nije penzioner, rekao tako važnu stvar. Važno je za Srbiju što smo razgovarali o važnim projektima, što što više Čeških kompanija ulaže u Srbiju. Interesantno je ko su naši najveći izvoznici u Češku, sve kompanije koje su nove, one su imale preko 630 miliona evra izvoza, to predstavlja rast i snagu, kaže Vučić.

foto: Printscreen/Pink

- Za Srbiju je dobro što na samitu Brdo-Brioni nismo bili protiv dokumenta, Priština je bila protiv, nismo mi bili krivci kao što je to uvek bilo, a napravljena je situacija da tako bude, i uspeli smo, a u Briselu sa razgovorima sa Stoltenbergom smo uspeli da KFOR ne ode. U političkom smilsu smo mnogo dobili, u ekonomskiom ćemo videti.

- U avgustu će biti 9 godina kako slušam da ću priznati Kosovo, a to nikako da se desi. Ali ne verujte ni mojim ni rečima onih koji me napadaju, nego da vidimo dela. Je l u njihovo ili moje vreme Crna Gora otišla iz SRJ? Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. progrom nad Srbija je bio 2004. Njihova reakcija je bila loša, ili je nije bilo. Mi smo pametnom politikom štitili naše interese. Danas smo dočekali da neko ko je učestvovao u bombardovanju kaže "izvinite". Ne mislim da politika Srbije bude priznanje Kosova. A što kritičari više reči koriste, to imaju manje argumenata.

On je potom zapisao da li njega i SNS proglašavaju izdajnicima zbog toga što su otkrili spomenik Stefanu Nemanji, obnovili Hram Svetog Save, otvorili Narodni Muzej, izgradili puteve i doveli veliki broj fabrika.

- Zbog čega sa druge strane njihovi kumovi govore da ja ustvari neću Srbiju u EU zato što neću da priznam Kosovo. Ja hoću Srbiju u Briselu, ali neću da pristajem na ucene. Kakve god rezultate da imate, napadi neće prestajati. Te priče ja slušam već devet godina, iako nekada to nije lako trpeti, na kraju krajeva moj je posao da to istrpim - istakao je Vučić, i još jednom ponovio da su rezultati najbitniji.

Predsednik je kazao da bi se zabrinuo kada bi nešto lepo rekli o njemu iz opozicije, i da mu ne smeta kada mu govore da je gladan pas.

- Ja nisam pravio nikakve metafore kada sam govorio o ćevapima, bio sam vrlo precizan. Ti ljudi su to tražili. Ja sam upotrebio imenicu koju su oni koristili. Dakle ja nisam ništa preterao, nisam se uživljavao u ulogu, ti ljudi su stvarno pravili ćevape od ljudskog mesa i slali svom nalogodavcu, za koga kažu da je fin i porodičan čovek. To klanje je bilo takvo da su sečivo i sekire koristili na najjeziviji način - ističe Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Predsednik je kazao da sve što on zna znaju i nadležni organi, i da traje pokušaj da se sakrije monstruoznost kriminalaca.

- A postoje i neki koji se nadaju da će kriminalci da dođu na vlast. Lažu o Jovanjici, a kada dođu na suđenje zovu mog brata pa hoće da se dogovore. I on ih je na kraju pobedio na sudu. Svi oni koji se bave politikom vole da prave najpokvarenije dogovore da ne bi bili meta napada. Neću da se dodvoravam mafijašima i tabloidima Milovana Brkića. Oni to rade tako da kada on objavi nešto, zovu ga da se vidi sa njim. Pa ako mu ponude 10.000 evra on se mršti i nastavlja još jače da ih pljuje. A za 50.000 uradi dva intervjua sa njima i pravi od njih Gospoda Boga - kaže predsednik, pa dodaje:

- Nažalost naša politička scena je takva, prepuna lažnih kompromisa. Kada biste vi sutra tvitovali loše o meni, postali biste najveća zvezda svih vremena, zato što ste se okrenuli protiv zločinca Vučića. Da Vlada Đukanović to uradi bio bi najveća zvezda. Nebojšu Stefanovića su najviše pljuvali, a sada im je najveća zvezda. Zato što oni nemaju plan ni program, već samo mržnju. A mržnju imaju zato što neću da im plaćam reket, već hoću da Srbija radi i napreduje - navodi predsednik.

-Vučić je rekao da već dva meseca govore o smeni Nebojše Stefanovića, i ističe da svako ima pravo da osniva svoju stranku.

- Ja sam jednu promenio, biću osnivač druge, i u treću nikada neću ići. Za razliku od šest stranaka Marinike Tepić. Ali recite mi, je li izbačen Čedomir Jovanović iz Tadićeve stranke - jeste. Jesu li Dragoljuba Mićunovića, iako je pročitao više knjiga od svih njih zajedno, izbacili iz stranke i šikanirali. Jedni o drugima su govorili da su lopovi i diktatori, Jeremić i Đilas. A da ne govorim o drugima. A ja sam jedino rekao pre sednice Glavnog odbora da se ljudi koji su u našoj stranci izjasne. Ali će biti promena na Skupštini - kazao je predsednik, i rekao je da neće da radi na način na koji rade druge stranke.

On je potom istakao da se opozicija služi inverzijama i zamenom teza, iako su oni prvi radili stvari za koje ga optužuju.

- Zamislite kakva je to politička perverzija da vi koji ste sve to radili optužujete nekoga za staljinističke čistke. To vam je kao kada vam o izdaji i Hagu pričaju oni koji su mnoge poslali tamo. Ja nisam u torbama i kesama isporučivao kilo srpskog mesa bilo kome. A ja nikoga nisam isporučio, to su te inverzije i zamene teza kojima se oni služe. Ali narod sve vidi, naš narod ceni rad - rekao je predsednik.

Vučić je kazao da mu pritisak ne dižu promene u stranci, već problemi koji su pred Srbijom, i pitanje da li će moći da se ostvare planovi iz programa Srbija 2025.

- Videće ljudi na Skupštini da ja nisam toliko vlastoljubiv. Dok sam tu i dok dišem, imaću više energije zbog onih koji su zemlju pljačkali i lepo žive dok uživaju u narodnim parama koje su opljačkali. Imaću uvek snage i daha da im se suprotstavim, i naša politika će nastaviti kontinuirano da se razvija kao u prethodnih devet godina. Neću praviti nikakve aranžmane, mogu svi da se ujedine, mi na jednu stranu, a na drugu oni koji smatraju da Srbiju treba da optuže za genocid i koji misle da je u Moroviću droga a ne kokoške - kaže predsednik.

foto: Printscreen/Pink

On ističe da mu ne smeta što su njegovu poruku da voli svog sina Danila protumačili kao izjavu da ga voli iz inata.

- To je dozvoljeno, iako je primitivno. Time nisu ugrozili ni moj ni njegov život. A ja sam objavio njegovu sliku zato što su nas tog dana napadali sa bezbroj laži i neistina. Oni koji poznaju mene i moju decu znaju da su to vaspitana i pristojna deca. Naravno, nisu oni idealni. Ja sam daleko od idealnog, a oni su bolji od mene. A sve to što ne ugrožava njegovu bezbednost je dozvoljeno, to je demokratija. Ako misle da im to donosi političke poene, neka rade. Ono na šta nemaju pravo je da ugrožavaju nečiji život neistinama - kaže predsednik, i ističe da su i on i njegova porodica oguglali na takve napade.

On je kazao i da će ispuniti obećanje koje je dao u Rudnoj glavi, iako su se mnogi smejali.

- Idem da vidim za Vidovdan, za onu fabriku u Rudnoj Glavi. Smejali su se tome, a tamo će raditi više od 90 žena. 90 porodica dobija platu. To su stvari koje će ljudi pamtiti. Ja sam danas slušao predsednika Zemana, rekao je da za 2 godine njemu ističe mandat. On je tri puta gubio posao, uvek je bio bundžija i napadali su ga. On i danas brani Rusiju, iako je svi napadaju. On razmišlja šta će ostati iza njega, a i ja razmišljam tako. Nije mi problem kada me zovu psom, zato što mislim da je pas divna i plemenita životinja. Pritom nikoga ne vređam, pa iako ništa nisam od njih pametno čuo, neću ih nazivati životinjama - ističe Vučić, i dodaje da moramo kao Sergej Bubka - postavljati što više ciljeve.

Predsednik je rekao da je i Šapiću potvrdio - da ide na pobedu, i da je glas naroda glas Boga

(Kurir.rs)