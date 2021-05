PETROVIĆ UPUTIO OŠTRU PORUKU ĐILASU: Možeš da kukaš koliko hoćeš, ali građani nisu zaboravili kako si potrošio NJIHOV NOVAC

Član Predsedništva i potpredsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Luka Petrović izjavio je danas povodom najnovijeg intervjua Dragana Đilasa da je jedini ko ima psihičkih problema upravo sam Dragan Đilas.

- Ako misli da smo zaboravili kako je vladao i trošio pare naših građana hajde da se podsetimo: danas kritikuje rijaliti program, a zaboravio je da je prvi rijaliti pod nazivom "Veliki brat" upravo on doveo u našu zemlju, tako što su oteli parcelu od 2.000 kvadrata koja je inače bila predviđena za objekte za smeštaj dece, kulturu, zabavu i sportsko-rekreativnu namenu - izjavio je Petrović.

Podsetio je i na afere sa nabavkom podzemnih kontejnera i rekonstrukcijom Bulevara kralja Aleksandra.

- Tender je sproveden bez ikakve studije i plana. Nabavljeno je 1.800 podzemnih kontejnera od firme Blagojevića koja se bavila ugradnjom kablova. Firma ubrzo otišla u stečaj, kontejneri propali, a Grad oštećen za pet miliona evra. Prilikom rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra dat je ugovor firmi koja je bila skuplja za šest miliona evra, a posečeno 400 platana - navodi Petrović.

Španski tramvaji su prema njegovim rečima plaćeni 400.000 evra skuplje po komadu, a kupljeno je 30 kompozicija.

- Cena vrtića bila je dvostruko skuplja od dozvoljene, a Grad oštećen za četiri milijarde dinara - podsetio je Luka Petrović.

O tome kakav je Đilas stručnjak i kako se ophodio prema novcu građana , navodi Petrović, najbolje govori činjenica da je iza sebe ostavio dug od 1,2 milijarde evra, a deficit je bio 20 odsto.

foto: Zorana Jevtić

– "Beograd put" je bilo nelikvidno preduzeće sa dugom od dve milijarde dinara, a "Zelenilo Beograd" u višemilionskim dugovima. Trudnicama je ostao dužan naknadu do punog iznosa zarade od skoro 389 miliona dinara, za naknadu porodiljama 6,3 miliona dinara, penzionerima 240 miliona dinara, socijalno ugroženima 124 miliona dinara, dobavljačima za narodnu kuhinju četiri milijarde dinara, a za pomoć deci koja se isplaćuje preko Gradskog centra za socijalni rad 11,4 miliona dinara - ističe Petrović.

Član Predsedništva SNS je podsetio i da je za vreme Đilasa nezaposlenost bila 24 odsto, a da je danas ispod deset odsto.

Na sebe je i te kako mislio pa je svojim kompanijama pribavio prihod od 619 miliona evra i ostvario profit od 105 miliona evra i sebi kupio nekretnine u vrednosti od 25 milona evra, naglašava Petrović.

- I onda ćeš ti nekome da držiš predavanja i da pričaš o tvojoj teškoj sudbini i životu. Pričaš o poboljšanju izbornih uslova, a jedino što te zanima jeste da dobiješ nacionalnu frekvenciju za tvoju i Šolakovu televiziju i kako da uređuješ RTS. Navedi jednu stvar koja je gora u odnosu na vreme kad si ti vladao ovom zemljom. Hoćete uvid u birački spisak, evo vam. Nemate šta da kažete, pa izmišljate. Sve vam se svodi na biznis. Pamtiće te narod po tome što si jedini gradonačelnik koji je rušio svoj grad, upadao u Narodnu skupštinu, razbijao sa tvojim huliganima Radio-televiziju Srbija, lomio građevinske znakove i zaustavljao radove u našem gradu - kazao je Petrović.

On je podsetio Đilasa na priču o orlu i vrani.

- Naime, vrana stalno napada orla, sleće mu na grbu i ujeda za vrat. Orao se ne brani. Ne troši vreme i energiju na borbu sa vranom. Uzleće visoko u nebesa i što višlje leti vrani je sve teže usled nedostatka kiseonika. Na kraju, vrana pada sama. Ne borite se sa vranom. Uzdignite se na veće visine i one će nestati. E, to je slučaj i sa Draganom Đilasom. Dao je stotine i stotine miliona evra u najgoru moguću kampanju, rušenje predsednika Vučića i blaćenje njegove porodice. Dok se on bavi samo time kako da smisli što veću i opasniju laž, predsednik Vučić otvara nove fabrike, nova radna mesta, gradi auto-puteve, nove škole, bolnice, vrtiće, svake godine povećava našim penzionerima penzije, našim gra-anima plate, brine o miru i stabilnosti u našoj zemlji - kaže Petrović.

Naglasio je da kad dođu izbori narod daje svoj sud.

- To je jedino merilo svačijeg rada. I zato se Dragan Đilas toliko plaši suda naroda jer svi u Srbiji znaju ko je on. Možeš da plačeš i da kukaš koliko hoćeš, možeš da uložiš još stotine i stotine miliona evra, jedna stvar ti je sigurna - vidimo se na izborima. Živeo Aleksandar Vučić, živela Srbija! - poručio je Luka Petrović.

(Kurir.rs)