PREDSEDNIK SRBIJE NAKON USVAJANJA REZOLUCIJE O SREBRENICI U CG PARLAMENTU: Poručujem našem narodu u CG da smo uz njih GLAVU GORE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas našem narodu koji živi u Crnoj Gori da smo uz njih.

Predsednik se oglasio na Instagramu i rekao da je naše da držimo glavu uzdignuto, da se borimo i gradimo mir.

- Poštovani građani Srbije i srpski narode, prethodnih dana i nedelja bili smo izloženi velikim pritiscima. Očekivali smo ih od svih onih koji su učestvovali u pokušaju stvaranjue takozvanog nezavisnog Kosova, od svih onih kojima ne pada lako činjenica da Srbija brzo i najbrže ekonomski napreduje u svojoj savremenoj istoriji, od svih onih koji bi zato želeli Srbiju da oslabe. Nismo ih očekivali od onih koji su nam uvek bili najbliži. Ovo danas govorim onima koji sve to moraju da izdrže, a to su naši građani i to je srpski narod ma gde da živi. Nije naša ni sramota ni krivica, i samo treba da držimo glavu visoko uzdignuto da radimo što je moguće više, da se borimo još snažnije za svoju zemlju, za svoju Srbiju, za svoje građane. Da odgovorimo na svaku optužbu ali da i dalje gradimo mir i čuvamo stabilnost, da nikoga ne vređamo i nikome ne radimo ono što nama rade, a što se našem narodu nimalo ne dopada. Srbija će u narednim danima analizirati sve odluke crnogorskog parlamenta, nećemo donositi ishitrena rešenja i nećemo ni na koji način i nećemo vređati one koji su te odluke protiv interesa Republike Srbije donosili. Bićemo uvek uz naš narod u Crnoj Gori, mi nikog bližeg od njih nemamo. Sve ono što smo postigli i ekonomski rast ne znače nam ništa ako naše komšije nisu još bogatije. Spremni smo da pomognemo i narodu u Crnoj Gori, da investiramo, da ulažemo u nove fabrike. Nikada nećemo pozivati ljude da negde letuju ili ne letuju, ali ćemo umeti da napravimo odnos koji zaslužuju vlastodršci koji nas ne konsultuju, a trude se da uvrede Srbiju. Naš odnos nikada neće biti udvorički i podanički. Mi nemamo gazde u stranim ambasadama, naš jedini gazda i jedino kome jesmo sluge su građani Srbije. Građani Srbije, glavu gore. Imaćemo još rezolucija, sve će biti prepisane - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)