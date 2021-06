PREDSEDNIK O PETNICI: Užas ima ime i prezime, a ono nije Petnica! Dajte da ne uništavamo instituciju nego da privedemo krivce

RUDNA GLAVA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je danas nasilje nad ženom na Adi Ciganliji, kao i zlostavljanje u Petnici i poručio da taj užas ima ime i prezime, a ono nije Petnica.

- Što se Petnice tiče užasno je što se dešavalo. Ali to govori i o boljem stanju u našem društvu, da se sme govoriti i o ovome. Kroz Petnicu prošlo je na hiljade divnih mladih ljudi, i to se mora reći. Mora da se govori o problemu, ali to nije uradila Petnica. To je divna institucija, koju smo svi zajedno sada uništili, kao što smo uništavali Krušik, zbog sitnih političkih interesa, rekao je on.

Vučić je podvukao da to nije uradila Petnica, već da treba reći da su to uradila dva lica.

- Dajte da ne uništavamo naše institucije. Sutra kada se dogodi tako nešto na Pravnom, ili nekom drugom fakultetu neće roditelji slati decu na te fakulktete. Dajte da samo ne uništavamo, ne uvezujemo sa našim institucijama, kazao je on.

Ukazao je da su naslovi u medijima bili strava, užas i upitao koja će majka ili otac poslati svoje dete posle tih naslova na veličanstveno mesto znanja kakva je Petnica, u koje je država ulagala i ulagaće i u buduće.

- Dajte da ne uništimo sve pred sobom. Dajte da privedemo krivce, pokažemo kolika je presuda za primer svima, ali ne moramo da uništavamo svaku instituciju, apelovao je on.

S tim u vezi je rekao da nije morao ni da se uništi Kruških uz pomoć konkurencije iz inostranstva, a da se posle kaže da država obezbedi posao i plate. - Pozivam na malo više odgovornosti, poštovanje, poštenje prema državi. Te stvari su užasne, ali imaju ime i prezime, a ono nije Petnica, rekao je on.

To što je neko nekoga silovao u nekoj školi, fakultetu, kaže, ne znači da su svi nastavnici, đaci, domari takvi, već naprotiv. Kada je reč o nasilju na Adi Ciganliji rekao je da je video snimak, i da on ostavlja užasan utisak.Kazao je da je zadovoljan što su nadležni organi uradili brzo svoj posao.

- To nije samo pitanje fizičkih povreda, već da neko misli da ima pravo da udari ženu, da je ponižava na javnom mestu, to ne sme da se dogodi. Zato sam stao juče ispred onih koji na takav način vređaju žene, naglasio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)