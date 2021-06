ČIKA S. IZ PETNICE PRIVEDEN: 5 devojaka ga prijavilo za zlostavljanje, evo šta sada sledi

Istraživački centar Petnica već nekoliko dana se nalazi usred skandala nakon što je pet polaznica ispričalo da su od izvesnog B. S. navodno doživele najstrašnije oblike ponižavanja i zlostavljanja. U međuvremenu, otkriveni su i novi detalji.

Novinarka Jovana Gligorijević, koja je bila autorka teksta o stvarima koje su se godinama dešavale u petnici, rekla je za TV Prvu da je osumnjičeni B. S. priveden.

- Osumnjičeni je priveden i sada je bitno da vidimo u kom će ovo pravcu ići - rekla je Gligorijević i dodala:

- Najvažnije je da sada mediji ovo ostave i da prepustimo organima, da vidimo da li ima žrtava čiji slučajevi nisu zastareli i možda su spremne da uđu u ovaj postupak, koji jeste mučan i težak. One treba da sede u istoj sudnici s njim, ima žena i koje su se kasnije javile, one su odbijale kao predavači da odu u Petnicu iz straha da će ga videti. Onda zamislite kako to izgleda, suđenje ne traje jedno popodne - rekla je ona.

foto: TV Prva printscreen

Gligorijevićeva kaže da su devojke nakon što je sve izašlo u javnost konačno posle toliko vremena osetile oslobođenje.

- Volela bih da kažem da su žene govorile i obraćale se na prave adrese, one su bile deca kada im se sve to dogodilo. Nažalost, niko ih nije čestito saslušao u tom periodu. I tek kada su sve istrpele odlučuju da izađu u javnost povučene prethodnim dešavanjima koja se događaju u Srbiji. One se sada konačno osećaju oslobođeno. Moram da kažem da sam, tek posle njihovog priznanja, nekim devojkama prvi put čula pravu boju glasa, bez drhtanja - rekla je Gligorijević.

Kako kaže, ogroman deo stanice čine ljudi koji su želeli da pomognu. I da, kada je reč o onoj slici Petnice koju smo svi imali pre ovog slučaja, da sada postoji šansa da ona ozdravi i ipak opstane.

- To se dešava svuda, postoji i u školama... Mi nismo sada u talasu zlostavljanja dece, mi smo usred talasa progovaranja žrtava o svim tim dešavanjima koja se dešavaju godinama. Postali smo osvešćeniji kao društvo od, ja bh rekla, izlaska Marije Lukić u javnost - rekla je ona i dodala da se javlja sve veći broj devojaka.

Kako je Gligorijević navela, sve žrtve su anonimne, niko ne pokušava da skrene pažnju na sebe, već da neko iz uprave kaže - jeste, prijavljivale su.

Prvi korak bilo je pokretanje predistrage, saslušani su i bivši i sadašnji direktor.

- Njih dvojica su malo bili i u raskoraku u tvrdnjama, ali je sada najbitnije da su ispitani i oni i svedoci - rekla je ona.

(Kurir.rs/TV Prva)