POLITIČKI ANALITIČAR OŠTRO O PORUKAMA UNIJE: Ispunili smo razne uslove, a oni su prevideli pravi genocid i Hrvatsku primili u EU!

Posle poruka funkcionera Evropske unije Olivera Varheljija i Đozepa Borelja za vikend, da Brisel ne prihvata negiranje genocida u Srebrenici, otvorilo se pitanje da li će Srbiji biti zatvorena vrata EU, ako ne bude kažnjavala institucije i pojedince koji jasno iznose stav da se u ovom mestu nije dogodio genocid.

Politički analitičar Dragomir Anđelković je za Kurir televiziju dao svoje mišljenje o uslovima Evropske unije.

- Tražili su nam da isporučimo koga god su hteli, sa osnovom ili bez. Srbija je to učinila, a da li je trebalo, ja mislim da nije. Postavljali su nam brojne uslove i sve smo ispunili. Makedoniji su postavili uslov da promene ime, zamislite to nacionalno poniženje, ona je to uradila i nije dobila ništa. Mislim da je ovde u velikoj meri Srebrenica izgovor, oni postavljaju zahtev koji je nemoguće ispuniti. Ne može Srbija da prihvati laž koja je jedna vrsta stigmatizacije srpskog naroda koji je i sam bio prava žrtvfa genocida. Oni su svesni da nema te vlasti koja bi tako nešto prihvatila. Glasači u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, zemljama stare Evrope ne žele da se EU širi. Čitava stvar sa Srebrenicom je izmišljena, ali sad je ta projekcija odjednom dobila ogromnu težinu jer oni žele da ona bude tačka gde će biti zaustavljen proces evrointegracije Srbije - rekao je politički analitičar, Dragomir Anđelković.

Postavlja se pitanje da zemlje Evrope koje ne žele prijem novih članica traže samo izgovor da Srbiji kažu ne.

- Apsolutno traže samo izgovor. Potpuno je cinično ovo što EU od nas traži, jer su pravi genocid prevideli i pustili su Hrvatsku gde se nacisti veličaju. Sahranjuju se bivše ustaše sa hrvatskom zastavom sa vojnim orkestrima, dobijaju sve moguće počasti, zločinci dobijaju ordene, pa Ante Pavelić samo što nije proglašen za počasnog građanina. Do nedavno su ulice nosile ime po Milanu Budaku, čoveku koji je izmislio formulu- trećinu Srba poklati, trećinu pokatoličiti, trećinu proterati. I takva Hrvatska se prima u EU - oštar je bio Anđelković.

