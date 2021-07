MINISTAR VULIN: Belivuka, Miljkovića i Đilasa spaja mržnja prema Vučiću i Vulinu

BEOGRAD - Sve što kaže Belivuk to ponovi Đilas. Svaka Belivukova rečenica bude objavljena u Đilasovim medijima, a i podržana od njega. Sve što Belivuk i Miljković izgovore, Đilas potpiše. Predmet Đilasove mržnje su Vučić i Vulin, zato tako glasno i iskreno podržava Miljkovića i Belivuka, i njima su predmet mržnje Vučić i Vulin, to ih ujedinjuje. A mrze nas iz istih razloga, Vučić i ja se uspešno borimo protiv mafije, to nam ni Belivuk, ni Đilas neće oprostiti, saopštio je danas ministar MUP Srbije Aleksandar Vulin.

Pre nego je čuo da Belivuk i Miljković napadaju samo Vučića i mene i Đilas je napadao mnoge druge. Od kako je dobio Belivukovo i Miljkovićevo uputstvo, ponavlja samo naša imena. Zna Đilas da je važno da bude sinhronizovan sa saveznicima. Onaj ko prebije ženu i tasta, zna da okrivljeni može da laže, ali ne zna da koliko god pokušavao od mene i predsednika Vučića da napravi kriminalca, dokazujući to izjavama ubica, neće uspeti da laž pretvori u istinu. Đilas istinu neće sakriti, kao što nije uspeo da sakrije ni pare na Mauricijusu“, odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin lideru SSP-a Draganu Đilasu, koji je izneo niz laži i uvreda na račun predsednika Vučića i njega, dodao je on.