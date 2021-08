ŠEF KABINETA ANE BRNABIĆ: Neka na ovom primeru javnost sama procenjuje stručnost profesora Ognjena Radonjića

Nakon pisanja pojedinih medija o tome da se kabinet premijerke Srbije, Ane Brnabić, obračunava sa profesorom Filozofskog fakulteta Ognjenom Radonjićem, oglasio se šef Kabineta predsednice Vlade, Miloš Popović.

On je u svom saopštenju naveo da je primoran da se obrati kako bi odgovorio na neistine koje je izneo redovni profesor Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić.

"Unapred naglašavam da je ovo jedini put da ću to uraditi i nemam nameru da dalje polemišem sa profesorom", naveo je Popović, a zatim dodao:

"Lako je proveriti da je apsolutna neistina da nisam prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije imenovanje na funkciju predsednika Nadzornog odbora "Politika" a.d, kao što to tvrdi profesor Radonjić. Naravno da sam tako nešto uradio, u zakonskom roku, 05.04.2021 (zvanična dokumentacija je u Agenciji). To je nešto što jednostavno može da se utvrdi. Međutim, ovo je odličan primer kojim upravo profesor Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta sam sebe diskredituje za članstvo u Vladinom Savetu za borbu protiv korupcije, jer ponovo pokazuje da apsolutno nije stručan za borbu protiv korupcije. O čemu dalje da polemišem sa čovekom koji nije u stanju da proveri nešto što je činjenično lako proverljivo, ne proverava izvore od kojih dobija informacije, i dozvoljava sebi da u javnost iznosi neistine, optužuje, i to sve na polju sprečavanja korupcije – za koje se kandiduje kao ekspert.

"Isto tako, zabrinjava stepen neznanja čoveka koji je želeo da bude u Savetu za borbu protiv korupcije, jer on nije čak ni upoznat sa tim da je od 01. septembru 2020. godine na snazi Autentično tumačenje člana 2. stav 1 tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije koji je donela Narodna Skupština Republike Srbije, kojim se redefiniše pojam javnog funkcionera, tako da se članstvo u Nadzornom odboru "Politika A.D." ne smatra više javnom funkcijom. Naglašavam da sam i pored toga, prijavio imenovanje Agenciji za sprečavanje korupcije, iako nisam bio u obavezi da to uradim."

"Neka na ovom primeru javnost sama procenjuje stručnost profesora Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Ognjena Radonjića, koji je očigledno pored velike i neostvarene želje za članstvom u Savetu za borbu protiv korupcije, najviše željan medijske pažnje."

(Kurir.rs)