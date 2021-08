(UŽIVO) PREDSEDNIK SRBIJE U ĆIRILICI: Talibani su pristojniji od onih koji se u Srbiji smatraju elitom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je večerašnje emisije Ćirilica na televiziji Hepi.

- To što mnogo više govori o njima nego o nama. Šta god da sam uradio ljudi na tajkunskim televizijama koje plaćaju Šolak i Đilas bi pisali isto. Uvek sam kriv.

foto: Printscreen/Happy televizija

O napadu na Antonijevića

- Prisustvujemo neviđenom licemerju, sve je dozvoljeno kada su u pitanju oni koji su lažna elita, oni mogu da tuku ljude a kukaju kada ih pitate da li su platili porez. Posle napada na Borka Stefanovića godinu dana su trajale demonstracije, a danas smo mogli da vidimo drugu stvar, dozvoljeno je tući svakoga za koga oni misle da nije njihov. Oni čak ne ćute, nego sladostrasno aplaudiraju prebijanju čoveka, ne znam šta im je zgrešio, rekao je Vučić povodom napada na Predraga Antonijevića.

foto: Printscreen/Happy televizija

Predsednik je rekao da je reditelj Gaga Antonijević uradio mnogo, za razliku od nekih koji pored svega svaku priliku koriste da napadaju svoju državu.

- Gaga je javno rekao hvala državi zato što je obezbedila sredstva za "Daru iz Jasenovca" i "Zaspanku za vojnike". Gaga Antonijević je presekao jedan Gordijev čvor dodvoravanja svima u svetu, i nemešanje u srpska istorijska pitanja. Znate da je nama zagrebačka čaršija vodila politiku ovde od sedamdesetih godina. Uvek smo mi njih pratili i gledali da ih oponašamo, i da ih ne uvredimo. I onda je došao čovek, Gaga Antonijević, i nije njegov posao da trpi napade. On je došao iz Amerike, imao tamo bezbroj veza, ništa mu nije falilo, i došao je i rekao da će da radi film o srpskoj tragediji - objasnio je Vučić, i kaže da je neshvatljivo da bude na meti takve mržnje.

Predsednik je podsetio na snimak, gde je Gaga Antonijević maltene ležao, dok ga je čovek tri puta jači od njega napao.

- Ja sam tužan zbog razloga ovog, ne znam šta je a i ne zanima me. Kao što nismo dozvolili u slučaju Borka Stefanovića, tako ni sada država ne može da se pravi gluva i slepa. Nasilje mora da bude kažnjeno, i nasilju se mora stati na kraj - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy televizija

Vučić se zapitao šta bi bilo da je obrnuto, da je režiser napao Bjelogrlića, istakavši da bi smo bili svedoci neviđene histerije opozicionih medija. On je rekao da nije normalna izjava Slaviše Lekića da se "pozlatila ruka Draganu Bjelogrliću zbog prebijanja Gage Antonijevića".

- Kao što nismo dozvolili u slučaju Stefanovića, ne smemo da ne reagujemo u ovom slučaju, nasilje mora da bude kažnjeno, mora da se snosi odgovornost. Nasilju se mora stati u kraj. Da se dogodilo da je Antonijević prebio Bjelogrlića, razmislte šta bismo imali na ulicama Beograda. Sad je posao za organe da rade svoj posao, šta budu rekli biće tako.

- Danas kažu da Gaga Antonijević nije bio pozvan na taj festival. Ali ajde da napravimo paralelu. Ni Borka niko nije zvao u Kruševac. Jeli moguće da smo toliko postali bolesni, da opravdavamo sve kroz prizmu neke politike. Iako Gaga nema nikakve veze sa politikom, a pretpostavljam ni Bjelogrlić - kaže Vučić.

Voditelj Milomir Marić je rekao da je Bjelogrliću više smetala "Dara iz Jasenovca" nego antisrpski filmovi koji se snimaju u BiH.

Predsednik nije želeo da komentariše to i rekao da ne zna šta je pravi razlog udaranja Gage Antonijevića.

- Ja neću da ulazim u razloge njihovih svađa. Ono što je meni ovde važno jeste da vidite da sa nama u društvu nešto nije u redu. Moramo promeniti nešto. Važno da oni pričaju da ja ne idem na odmor i da nisam normalan, a na ovakve stvari će da prećute. Da vam se nešto dopadne ili ne dopadne imate demokratsko pravo - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy televizija

- Mi smo ovde imali pretnje protestima zbog toga što neko nije u pritvoru. Kakve ima veze da li je neko u pritvoru. To će sud da odluči. A onda imate nekoga ko kaže da će "ruka da mu se pozlati". Ja mislim da bi ruka Dragana Bjelogrlića trebalo da se pozlati zbog "Montevidea", a ne zbog ovoga - navodi on.

Predsednik je potom kazao da su talibani mnogo pristojniji od onih koji sebe smatraju elitom u Srbiji.

- Dolazili su njih petorica ili šestorica u Predsedništvo, i nisu me pomerili ni za milimetar. Kada govorite o revanšizmu, jel to znači da možete da letujete na najskupljim letovalištima u Crnoj Gori, i da upadate u Predsedništvo. Šta je ko vama uradio. Vama poraze nanosi narod, a ne neko drugi. Ljudi, razmislite još jednom, šta bi se noćas dešavalo i šta bi radile strane ambasade, i predstavnici bivšeg režima, da je Gaga Antonijević pretukao Bjelogrlića - navodi predsednik.

foto: screenshot Happy tv

Mi nismo bili čiji potrčko

Vučić je kazao da Srbija nije trčala, ali je podržala deklaraciju SAD o prijemu izbeglica iz Avganistana.

- Mi nismo potrčko bilo čiji, pa odmah da podržimo nešto. Mi sve pročitamo, pa kada samostalno donesemo odluku, onda podržimo. Ne kada to traže tajkunski mediji i Šolak i Đilas. Postoje ljudi koji imaju podanički i poslanički mentalitet - kaže on.

Vučić je rekao da ovde postoje ljudi koji stalno žele da se izvinjavaju, i rekao da ovde nije obeležavana godišnjica "Oluje" da se Josipović ne bi uvredio.

- Zato je Gaga Antonijević kriv svima ovima, zašto da se pozlati ruka koja udara na takav način. Šta sam ja loše uradio Srbiji. Loše si uradio Gago zato što si hteo da snimaš filmove o istorijskim uspesima, ali i stradanjima našeg naroda.

- Zato je Gaga Antonijević kriv svima ovima, zašto da se pozlati ruka koja udara na takav način. Šta sam ja loše uradio Srbiji. Loše si uradio Gago zato što si hteo da snimaš filmove o istorijskim uspesima, ali i stradanjima našeg naroda. Pa mene su napali u Hrvatskoj kako sam sinu dao ime. Kriv sam i za to. Podići ćemo spomenik kralju Aleksandru Obrenoviću, kog smo tako mučno ubili, a koji je spasao Hilandar - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da su sve kuće Vučića spaljene u Hrvatskoj, i da na njegovom primeru niko ne može da pokazuje kako su Srbi agresori.

foto: Printscreen/Happy televizija

- Moj otac oca nikada nije video zato što su ga Ustaše ubile. Ne bi preživeo da Nedić nije doveo te ljude u Srbiju. I spalili su sve kuće Vučića. Išli ste Mariću sa mnom u Bugojno, i čuli ste i od muslimana koliko je porodica moga oca bila poštovana. To su dobri ljudi i domaćini, nema tu filozofije. Zato je ta rečenica koju je Gaga rekao, "šta sam vam ja ljudi skrivio", najvažnija. Nije on to uputio Bjelogrliću. To što se desilo među njima je za nadležne organe - rekao je Vučić.

Predsednik se pita zašto nema protesta na ulicama za Gagu Antonijevića, i ističe da je to zato što je lažnoj eliti stalo samo do vlasti, a ne do krvavih glava.

Vučić o Dušku Kornjači

Predsednik Srbije rekao je da on neće hapsiti Srbe, odgovarajući na zahteve BiH da se uhapsi Duško Kornjača.

Vučić kaže da BiH ne izručuje Nasera Orića Srbiji, iako ga Srbija i danas traži.

- Smatra se da zločin nad Srbima i nije neki zločin. Smatraju da kada vade oči sudiji Slobodanu Iliću, onda je to Vučićeva fantazmagorija, a i koga briga za oči jednog Srbina? - pitao je Vučić.

Predsednik je rekao da je potrebno da mi razumemo Bošnjake zbog zločina u Srebrenici, ali i da oni moraju da razumeju nas zbog zločina nad Srbima u II svetskom ratu i nad Srbima u Podrinju.

- Oni znaju da nemaju pravo da im bude izručen Duško Kornjača. Oni traže da tajkunska televizija N1 to traži za njih. Nijedan nadležni organ države BiH to ne traži - rekao je predsednik Srbije.

On je podsetio na činjenicu da Srbija nema pravo da hapsi Duška Kornjaču.

- Sve i da hoćemo, to ne možemo da uradimo - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik kaže da se samo radi o propagandnim trikovima.

- Naše je da razgovaramo o tome sa njima. Ja razumem da njih boli "nož, žica, Srebrenica", i to nije normalno vikati. I biće kažnjeni za to. Kao što nije normalno govoriti "žuta kuća". Pa onda kao deca govore ko je prvi počeo. Ajde ljudi da to prevaziđemo - rekao je Vučić, i kaže da svi gube kada niko ne želi da razgovara.

Predsednik kaže da je čuo izjavu Nasera Orića, i kaže da se taj zločinac poziva na Dumanovića, kuma Mlađana Đorđevića.

- On mu je valjda svedok za to da sam ja sam hteo sebe da ubijem u Potočarima. Mi moramo da pričamo sa Bošnjacima, ne da sanjamo da će oni da nestanu. Mene niko više ne zove u Srebrenicu, iako ih je Srbija pomogla. Ja sam čak rekao Dodiku i Šaroviću, da ne mislim da je dobro bošnjačke predstavnike sklanjati u vlasti u Srebrenici, ali da je to njihov izbor i da oni odlučuju. Ja sam bio u Potočarima, a oni sada kažu da sam ja sebe hteo tamo da ubijem. Ja ne mogu da verujem u takve bajke - jasan je predsednik Srbije.

foto: Printscreen/Happy televizija

Gledali smo ceo grad sa terase Predsedništva

Vučić je rekao da je danas razgovarao sa Đuzepeom Ćiprijanijem, predstavnikom četvrte generacije čuvene italijanske porodice ugostitelja i hotelijera, koji je najavio da će možda ulagati u Srbiju.

- Ja ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo. Gledali smo ceo grad sa terase Predsedništva. I sve fasade su rekonstruisane. Imaćemo u Beogradu na vodi najlepši vatromet na svetu za Novu godinu, to će biti svetsko čudo, kada se kula završi spolja - naveo je predsednik, pa dodao:

- Mi sada završavamo nacionalni trenažni centar za borilačke sportove. Uskoro završavamo centar za odbojkaše, pa i nacionalni trenažni centar za košarkaše. Završićemo nove bazene. Nikad više nismo medalja imali. Jeste to uspeh sportista, ali i država je imala tu svog udela. Otvaramo zatvorene muzeje, nove bolnice. Gradimo više nego ikada puteva i pruga. Ja pamtim vozove, išao sam u vojsku i na gostovanja vozom. Ja se više od 30 godina nisam vozio vozom. Sve je bilo uništeno, sada sve podižemo. Za samo šest meseci imaćemo najsavremenije vozove, moći ćete da idete za pola sata do Novog Sada. Imaćete stjuardese, da popijete kafu - rekao je Vučić, i dodao da u ovom trenutku radimo sedam novih auto-puteva.

Napredak Srbije

Govoreći o razvoju ekonomije, Vučić kaže da zna da je prosečna plata pre 7 godina 329 evra.

On kaže da će "Beograd na vodi" biti pravo čudo.

- Ja znam kakve smo stvari nasledili. Kuda god da idem, idemo novim putevima. Biće završena i spolja kula Beograd. Pored Dubaija biće najlepše osvetljen grad na svetu. Zadovoljan sam onime što ostavljam iza sebe - rekao je predsednik.

Danilo se još ne ženi Predsednik je demantovao navode da se njegov sin Danilo ženi. On kaže da mu je sin rekao da poruči idiotima da ga sledeći put obaveste kad se bude ženio.

Vučić je podsetio i na sportske uspehe na Olimpijskim igrama, a država je pomogla ulaganjima.

- Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo, sportskih objekata završavamo osam. Gradimo odbojkaški centar, radimo nove bazene, stadione svuda, to je samo sportski deo. U kulturi su sve muzeje koje su nam zatvorili otvorili, renoviraćemo pozorišta. Bolnice, vakcine i lekove imamo više nego ikada - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i uspehe u pogledu posedovanja vakcina i lekova, puteva i pruga...

- Za samo šest meseci imaćemo najsavremenije vozove, moći ćete da idete za pola sata do Novog Sada. Imaćete stjuardese, da popijete kafu - rekao je Vučić, i dodao da u ovom trenutku radimo sedam novih auto-puteva.

- Uveliko se radi most na Savi. Radimo Fruškogorski koridor Novi Sad-Ruma, ali i auto-put Ruma-Šabac. Pre kraja godine krećemo u izgradnju auto-puta Beograd-Zrenjanin. Radimo komplikovanu obilaznicu oko Beograda, 26km. Biće završena za godinu dana. Radimo Moravski koridor, pogledajte ljudi, to je sve od Čačka, preko Kraljeva, Trstenika, Kruševca, do Ćićevca i Pojata. To je 107 kilometara, i prva deonica će biti gotova u roku od pet meseci. Danas je oboren rekord, 2159 radnika na Moravskom koridoru. Većim delom su naši, ali ima i Indijaca - rekao je predsednik.

Rade se i obilaznice oko Užica, Milanovca, Loznice... Kopamo tunel ispod Kadinjače.

Penzije će rasti

Vučić kaže da je srećan zbog toga što standard u Srbiji raste Vučić je naveo da će se truditi da penzije što više prate plate, i pored poštovanja švajcarske formule.

On kaže da se naslušao raznih scenarija, uključujući i makedonski, tokom prethodnih godina.

- Kada nemate politiku onda pričate o scenarijima. Morate nešto da uradite, pa će to građani poštovati. Ajde mi molim vas recite, sem tih gluposti o odmoru, šta su oni rekli, u čemu je bilo bolje u njihovo vreme. Jesmo li imali veće plate i penzije, više puteva, bolnica, muzeja, stadiona, traktora? U čemu ste bili uspešniji? Jednu oblast samo. Pa ta oblast ne postoji, nisu ni pokušali da je nađu, nego samo izmišljaju afere i govore kako je ovo grozno i jezivo. Ja nisam glup da ne vidim da ja nisam čovek koga ljudi mogu da vole. Ali ljudi kod mene vide da se trudim, radim i borim. Ali ni njih ljudi ne vole, a nemaju šta da pokažu, šta su uradili - rekao je predsednik.

On je podsetio da su ga optužili da je obustavio mere Kriznog štaba, kako bi navodno mogao da organizuje svadbu sinu Danilu u septembru.

- To je samo pokušaj lažnih vesti, koji rade u Đilasovim firmama, poput one Lukićeve. Moj sin se ne ženi, i ja ću biti vrlo srećan kada budem ženio sina i kada budem trebao da postanem deda. Danilo mi je rekao, "Tata, reci tim idiotima da me barem obaveste kada ću da se ženim, da znam šta da radim" - rekao je Vučić.

Marić je podsetio da su pre šest godina u medijima senzacionalistički objavili o tome kako je prva dama izgubila bebu, nakon čega je Vučić prvi put ispričao sve o tom tužnom događaju.

- Osam meseci trudnoće je sve bilo u redu, a onda su na rutinskom pregledu ustanovili da dete ne diše. Morali su da izvuku bebu, trebala je da bude devojčica, zvala bi se Neva. Ja sam je držao mrtvu na rukama. Iako je bila lepa, bilo mi je mnogo teško. Bila je sva plava, imala je pupčanu vrpcu oko te male glavice. Svakako da je Tamari bilo mnogo teže, nosila je dete više od osam meseci - rekao je Vučić.

On je potom rekao da je smešno to što određeni mediji rade sa ministrom Vulinom, i istakao da to nije nikakav dokaz da je šef MUP bio mafijaš.

- To su gluposti. Pa mi znamo ko mesecima traži Vulinove slike. Pa ja sam sedeo sa Đilasom i Jeremićem. Ali te slike ne objavljuju, zato što ih je sramota. Ali moje slike sa Belivukom nemaju, zato što ja tog čoveka nikada nisam video. Slika ne dokazuje ništa, ali ovde je nema. Vi ne možete ljude da prevarite. Možete da uništavate živote raznih ljudi, i njihovim ženama i porodicama, ne vredi, neće vam narod poverovati - jasan je Vučić.

On je rekao da je čuo pre neki dan da je sa nekim voditeljem u vezi, i da je u šoku zbog takvih gluposti i laži koje sluša.

Potom je prikazan insert napada na predsednika sa jedne televizije, i Vučić je rekao da su raznorazne optužbe, poput toga da je leteo helikopterom na Mećavnik, smešne.

- Dogovorite se više šta je istina. Jesu li se Belivuk i njegovi otrgli kontroli, ili ja i dalje držim ključeve tajne službe u Ritopeku. Kažu da je učestvovao na organizovanju moje inauguracije, a svi su bili u zatvoru, zbog ubistva Vlastimira Miloševića. Toliko o lažovima koji su stavili fotografiju pripadnika BIA na balkonu Skupštine, i predstavili to kao da su u pitanju pripadnici Belivukove grupe - rekao je predsednik.

(Kurir.rs)