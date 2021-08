ZADOVOLJAN SAM ONIM ŠTO OSTAVLJAM IZA SEBE: Predsednik Srbije o napretku Srbije!

Govoreći o razvoju ekonomije, Vučić kaže da zna da je prosečna plata pre 7 godina 329 evra. On kaže da će "Beograd na vodi" biti pravo čudo.

- Ja znam kakve smo stvari nasledili. Kuda god da idem, idemo novim putevima. Biće završena i spolja kula Beograd. Pored Dubaija biće najlepše osvetljen grad na svetu. Zadovoljan sam onime što ostavljam iza sebe - rekao je predsednik.

Vučić je podsetio i na sportske uspehe na Olimpijskim igrama, a država je pomogla ulaganjima. Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo, sportskih objekata završavamo osam. Gradimo odbojkaški centar, radimo nove bazene, stadione svuda, to je samo sportski deo. U kulturi su sve muzeje koje su nam zatvorili otvorili, renoviraćemo pozorišta. Bolnice, vakcine i lekove imamo više nego ikada - rekao je Vučić.

- Za samo šest meseci imaćemo najsavremenije vozove, moći ćete da idete za pola sata do Novog Sada. Imaćete stjuardese, da popijete kafu - rekao je Vučić, i dodao da u ovom trenutku radimo sedam novih auto-puteva.

- Uveliko se radi most na Savi. Radimo Fruškogorski koridor Novi Sad-Ruma, ali i auto-put Ruma-Šabac. Pre kraja godine krećemo u izgradnju auto-puta Beograd-Zrenjanin. Radimo komplikovanu obilaznicu oko Beograda, 26km. Biće završena za godinu dana. Radimo Moravski koridor, pogledajte ljudi, to je sve od Čačka, preko Kraljeva, Trstenika, Kruševca, do Ćićevca i Pojata. To je 107 kilometara, i prva deonica će biti gotova u roku od pet meseci. Danas je oboren rekord, 2159 radnika na Moravskom koridoru. Većim delom su naši, ali ima i Indijaca - rekao je predsednik.

Rade se i obilaznice oko Užica, Milanovca, Loznice... Kopamo tunel ispod Kadinjače. Za mesec dana se radi auto-put Niš - Merdare.

- Kako da ljudi ne vide vaše zadovoljstvo. To je rezultat, za to živite, za to ste se borili. I onda morate da se bavite drugim glupostima, zato što je ljudima to dosadno. Mi smo uradili Grdeličku klisuru, Dimitrovgrad. Mi sada radimo preko 1.200 kilometara brzih puteva. To je više nego što sada imamo. I tu ne računamo Vožda Karađorđa. Nigde se u Evropi i regionu ovako ne grade putevi kao u Srbiji. Mi moramo da nadoknadimo sve što smo propustili tokom ratova i pljačke od 2000. do 2012. godine - rekao je predsednik.

Vučić ističe da je danas na naslovnoj strani jednih novina bilo da prosečna plata nije dovoljna za jednu potrošačku korpu.

- Gotovo da je dovoljna, a nekada nisu ni dve bile dovoljne za jednu potrošačku korpu. I nastaviće da rastu prosečna primanja. Ja sam na to ponosan izuzetno. Slušajte ovo: "Organizacija UN za obrazovanje objavila je izveštaj u kom se Srbija našla u prvih 15 zemalja po ulaganju u nauci. Uporednim pregledom sa periodom pre 2012. godine vidi se povećanje od 80 odsto ulaganja u nauku" - pročitao je predsednik tekst, i istakao je da je na to izuzetno ponosan.

Kurir.rs