GODINU DANA OD VAŠINGTONSKOG SPORAZUMA: Dogovora neće biti ako ne bude kompromisnog rešenja

Za nedelju dana ističe deo Vašingtonskog sporazuma, koji je potpisan 4. septembra prošle godine, a koji se odnosi na moratorijum za nova priznanja tzv. Kosova, odnosno za kampanju "otpriznavanja" samoproglašenog nezavisnog Kosova.

Ko se pridržavao, a ko je kršio sporazum za ovih godinu dana? Šta posle isticanja moratorijuma? Da li je na potezu SAD? O tome i drugim pitanjima u Usijanju dana govoriće Jelena Milić iz Centra za evroatlanske studije, Suzana Grubješić, predsednica Centra za spoljnu politiku i Ljeart Hodža, politički analitičar iz Prištine.

"Sve tačke, poput mini šengena ili primena prethodnih sporazuma, nisu ispunjene. Kad pogledamo ceo sporazum od 16 tačaka ne možemo da zaključimo da je sproveden", rekla je Suzana Grubješić.

"Neverovatna je situacija da Priština ne sprovodi ni Briselki ni Vašnigtonski sporazum, a da EU i SAD ne čine ništa", istakla je Suzana Grubješić.

Jelena Milić je istakla da Srbija gradi kredibilitet pouzdanog partnera,

Suzana Grubješić je podsetila da Priština nije uspela da uđe ni u jednu međunarodnu organizaciju, ni Unesko ni Svetsku zdrastvenu organizaciju.

"U situaciji smo da se ne zna kada će biti nastavak dijaloga a kada ga bude da li će tema Zajednice srpskih opština biti na dnevnom redu", rekla je Suzana Grubješić.

Hodža je rekao da je do sada Kurtijeva vlada bila nepredvidljiva i rekao da će akcenat njegove vlade biti na priznanje pet država Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosoo i izrazio nadu da će to pre svega biti slučaj sa Španijom i Grčkom.

"To što piše oko autoputa i železnice, to su projekti koji bi trebalo da budu sponzorisani ili da bi imali pomoć SAD i njihovog kapitala. Zbog pandemije i ekonomskih tokova nije urađeno mnogo i to nije iznenađenje, pandemija je mngo toga odužila ili totalno otkazala", rekao je Hodža.

Jelena Milić je podsetila da su četiri od pet zemalja koje nisu priznale Kosovo članice NATO.

"Kurtijeva vlada se prema Vašingtonskom sporazumu odnosila kao prema švedsmom stolu, uzela je samo priznanje Izraela. Meni je poruka predsednika Vučića izraelskom predsedniku bila na mestu. Srbija je rizikovala i napravila dobru stvar i treba da nastavi da jača odnose sa Izraelom", rekla je Milić, i naglasila da je suština da se panravi kompromis i sporazum.

Grubješić je rekla da sporazuma neće biti ako ne bude kompromisnog rešenja i dodala da razgovor Beograd i Prištine nije u fokusu ni SAD ni Evropske unije.

