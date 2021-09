SPREMNA STRATEGIJA: Srbija ima jak odgovor na podmuklu nameru Prištine!

Srpska diplomatija ima spremne odgovore na svaki novi pokušaj Prištine da potpuno pogazi Vašingtonski sporazum i progura lažnu državu Kosovo u članstvo u međunarodnim organizacijama, od Interpola, preko Saveta Evrope, do Uneska. Uprkos preuzetim obavezama, Priština već od sutra kreće u prljavu kampanju lobiranja, koja će, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u potpunosti zaustaviti dalju primenu Vašingtonskog sporazuma.

- Brine me činjenica, a dobili smo informacije ne od Miroslava Lajčaka, već iz obaveštajnih izvora, da Priština od 4. septembra u potpunosti zaustavlja dalju implementaciju Vašingtonskog sporazuma. To će uneti dodatnu nestabilnost u region, a naše je da se na to pripremimo - upozorio je Vučić.

Spremni na sve scenarije

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović otkriva za Kurir da je Srbija spremna na ovu akciju, ali da neće delovati po automatizmu.

- Državno rukovodstvo Srbije spremno je na sve scenarije nakon 4. septembra, kada ističe jednogodišnji moratorijum iz Vašingtonskog sporazuma, tokom kojeg je bilo predviđeno da Priština obustavi napore za sticanje članstva u međunarodnim organizacijama, a Srbija suspendovala kampanju za otpriznavanje tzv. države Kosova. S naše strane, nakon 4. septembra neće biti nikakvog automatizma, pratićemo ponašanje Prištine, kao i njenih međunarodnih sponzora, i spram toga odrediti naše buduće delovanje - izjavio je Starović.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže za Kurir da je uveren da će naša država imati mnogo jači odgovor od Prištine i njenih očajničkih pokušaja da se ugura u međunarodne organizacije.

- Čuli ste izjavu predsednika Vučića da će Srbija adekvatno odgovoriti. Mnogo jače nego što oni mogu - poručio je Dačić.

Signali iz Vašingtona

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da Srbija nije dužna da polaže račune i normalno je da aktivno deluje.

- Nema signala iz Vašingtona da taj sporazum treba nastaviti. Treba očekivati da posle isteka roka odredbe više ne obavezuju. Aljbin Kurti je najavio da neće poštovati moratorijum i u skladu s tim se ponašao. Oni su sve prilike iskoristili za lobiranje za priznanje Kosova, a može se očekivati da će posle isteka roka krenuti u ofanzivu za priznanja. Srbija nema obavezu da poštuje Vašingtonski sporazum, ako nema produženja. I može da krene da sprečava nova priznanja i u politiku povlačenja priznanja Kosova - objašnjava on.

Srbija ima svoje adute Deset država spremno da povuče priznanje Kosova foto: Profimedia Datum 4. septembar i ranije se pominjao kao ključan, s obzirom na to da tada ističu jednogodišnje obaveze Prištine i Beograda iz Vašingtonskog sporazuma, koje se tiču novih priznavanja kosovske nezavisnosti, odnosno povlačenja priznanja. Mediji su nedavno objavili da je Srbija na svoju stranu privukla još deset zemalja. Ove države, koje se zbog mogućih pritisaka još drže u tajnosti, pružile su Srbiji čvrste garancije da su spremne da povuku svoje ranije odluke o priznavanju države Kosovo.

