MARTINOVIĆ ODGOVARA VESNI RAKIĆ VODINELIĆ: Motiv da pravda prostačko psovanje majke predsedniku Srbije potpuno je očigledan!

BEOGRAD - Motiv Vesne Rakić Vodinelić da javno pravda prostačko psovanje majke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, potpuno je očigledan. Uzalud pokušaj da se on prikrije pozivanjem na autoritet "profesorke prava", jer ova vrsta bestijalnog vređanja žene čija se sva krivica ogleda isključivo u tome što je majka Aleksandra Vučića, najmanje je pravničko pitanje. To je običan, prizeman i prost, politički linč. Pa je takav, dakle - čisto politički, i motiv Vesne Rakić Vodinelić da mu stane u odbranu, ocenio je Aleksandar Martinović

- Taj se motiv nepogrešivo čita iz njenih političkih stavova, u kojim dotična tretira Aleksandra Vučića kao neprijatelja protiv kog je dozvoljeno baš sve. To "sve", jasno, uključuje i bezočne uvrede, neistine, klevete na račun samog Vučića i ljudi koji su mu bliski, baš kao i besomučno pravdanje svakog ko u takvoj kampanji protiv jednog čoveka i njegove porodice učestvuje. Na kraju se ti, u potpunosti politički, stavovi i motivi svedu na - banalno crtanje hitlerovskih brčića ljudima koji profesorki prava nisu po volji. Ili na psovanje majke.

Pravdanje beščašća, samo zato što je upereno protiv nekoga ko se preziva Vučić, pa bila to i nečija majka, nečija baka, koja se politikom ne bavi uopšte, Vesna Rakić Vodinelić zasniva na par potpuno promašenih teza. Prvo, da je to legitimno, jer tako kaže Evropski sud za ljudska prava. Da je to tačno, svud po Evropi bi se, masovno i masno, psovalo na isti način na koji to sada rade tajkunske maskote, uz razumevanje i podršku svojih stručnjaka.

foto: Zorana Jevtić

Međutim, toga nema. Jer je to sramotno i svuda u Evropi, civilizovanom društvu, nedopustivo. "Kritičke reči" koje pominje Vesna Rakić Vodinelić ovde naprosto - nigde nema. Kakva je kritika nekome i nekoga psovati gore od kočijaša? To je obična, bezočna, uvreda. Izrečena upravo sa ciljem da uvredi, povredi, ponizi onoga kom je upućena. Nikakve tu kritike nema. Zna to i Vesna Rakić Vodinelić, ali ne vidi u tome ništa sporno - jer je upućeno Aleksandru Vučiću i njegovoj majci. Protiv njih je dozvoljeno sve, čak i pravdanja zasnovana na providnim neistinama? Providnim poput druge teze "profesorke prava", da je za sve što se dogodilo kriv sam Vučić, jer navodno "istrajava da odgovori ravnom merom". Ponovo neistina, očigledna svakom ko je bar dana živeo u Srbiji. Nikada niko nije čuo Aleksandra Vučića da se na ovaj način obraća svojim političkim protivnicima. Nikada, niko, dodao je Martinović.

foto: Zorana Jevtić

Pa, naravno, nije "ravnom merom" odgovorio ni na poslednju salvu uvreda, naprotiv. Sam je Vučić poručio da su pojedinci iz čijih je usta prljavština izašla - nevažni, jer oni predstavljaju samo običnu posledicu. Posledicu govora mržnje koji se svakodnevno emituje protiv Aleksandra Vučića od strane vlasnika tajkunskih medija, a koji dalje prate i razrađuju ostrašćeni pojedinci, bez ikakvog političkog značaja i vrednosti. Vučić je, dakle, suprotno svemu što "profesorka prava" tvrdi, sve Vidojkoviće poštedeo bilo kakvih daljih komentara. Ali želja Vesne Rakić Vodinelić da zaštiti prave krivce, one koje je prepoznao i Aleksandar Vučić i svako drugi u Srbiji, tera je manevriše i kroz besmisao. Zato nakon neistine o "huškanju na psovača", ona dolazi do srži problema: sama pominje emitere i "navodne vlasnike". Nema tu, međutim, baš ništa "navodno". Sve je jasno i sve poznato. Izrečene uvrede su emitovane pod zaštitnim znakom jedne tajkunske televizije, poslate u etar sa njihovog portala.

Na istom mestu se emituje "podkast" - takmičenje u psovkama i uvredama na račun Aleksandra Vučića i njegove porodice, a istoimena televizija je emitovala tu i takvu emisiju, tih i takvih autora, mesecima. Isti vlasnici, nimalo "navodni", prenose iste psovače redovno i u svojoj dnevnoj štampi, nedeljnicima, na bezbrojnim portalima koje poseduju. Dive im se i pravdaju ih, skoro kao Vesna Rakić Vodinelić. Ne treba biti pravnik uopšte da se čovek, sopstvenim očima, u to uveri. Baš kao što ne treba naročito dobra memorija da se podseti: koje su političke strukture baš te psovače, imenom i prezimenom, namirivale novcem građana u preduzećima, samoupravama u kojima su do juče držali vlast, pre nego što su ih prebacili na finansiranje putem svojih medija. Dovoljno je da čovek živi u Srbiji, pa da mu sve to bude poznato. Nema potrebe da se za to poteže do Strazbura, ili bilo kog evropskog suda. Prema tome, za proizvodnju toksične atmosfere u društvu odgovornost leži na tajkunskim medijima, njihovim političkim i poslovnim gazdama. Uzalud ih dežurni branioci traže na drugoj strani, ocenio je Martinović.

Kao što uzalud protestuju pred reakcijama. Logično je i prirodno da se pristojni i odgovorni, koji u Srbiji predstavljaju ubedljivu većinu, protive nametanju odvratnih uvreda na račun majke Aleksandra Vučića, baš kao i bilo koje druge majke, za neki standard političke komunikacije. Braneći elementarnu pristojnost, ti ljudi brane i tuđe pravo na miran život, čitavo naše društvo, naš pravni poredak i naše institucije. To znači danas glasno reći: da je prljavi politički linč kojim neprekidno diriguju Đilas, Tepić, Šolak i njima slični - nedopustiv. Takvi u našoj zemlji ne predstavljaju nikoga, sem sebe, a kojekakvi Vidojkovići tu predstavljaju - manje i od toga. Kad se sa takvima nađe u istom kolu, čak i profesor time govori najviše - o samom sebi. Zato je poslednja rečenica Vesne Rakić Vodinelić: "Da sam Marko Vidojković..." u njenoj političkoj odbrani linča jedne porodice - potpuno suvišna. Svi koji takvo bezumlje pravdaju, sami su sebe upisali - u Vidojkoviće.

Kurir.rs