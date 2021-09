ANALITIČARI: Da se specijalne jedinice, oklopna vozila i vojska povuku, a građani poručili šta očekuju od Amerike

Umesto da se situacija na KiM s godinama primiri, realnost je izgleda potpuno suprotna. Kvor šalje svoje trupe na teren, EU poziva Beograd i Prištinu da nastave dijalog, a uskoro bi u Briselu mogao da im se pridruži i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Gabrijel Eskobar.

Dok se čeka na odluku Miroslava Lajčeka o tome da li će sutrašnji sastanak šefova pregovaračkih timova Petra Petkovića i Besnika Bisljimija biti održan, analitičari veruju da bi sastanak doprineo smirivanju tenzija i povlačenju specijalnih jedinica.

Dušan Janjić, politički analitičar, kaže da očekuje da posle ovog sastanka specijalne jedinice, oklopna vozila s kosovske strane i vojska odu u kasarne.

"Da to bude prvi čin, sve to mora da se saopšti odmah, šta je paket, tablice da se ukinu probne, koje su to tablice koje se koriste, ali s druge strane, mora da se dogodi nešto praktično u primeni sporazuma o Zajednici srpskih opština", poručio je Janjić.

A o tome šta građani Srbije misle o novom uplitanju SAD u dijalog, rekli su u anketi Kurir televizije:

"Oni mogu sve ako hoće, a ako neće, biće kao što je do sad bilo", "Amerika može da reši razna pitanja na razne načine, ali je pitanje u čiju korist", "Mogu da reše tajnim razgovorima ili javnom akcijom", poručili su neki od ispitanika.

(Kurir.rs)