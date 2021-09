MINISTAR VULIN: Čestitam Vučiću na strpljenju i hrabrosti u pronalasku rešenja za očuvanje stabilnosti u regionu

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je danas da je dogovorom delegacija Beograda i Prištine u Briselu o registarskim tablicima "sačuvana stabilnost regiona".

Vulin je u saopštenju izrazio sumnju da će Priština poštovati aktuelni sporazum jer, kako je naveo "nisu poštovali ni jedan dogovor" te dodao da veruje da će "to biti sudbina" i dogovora o registaskim tablicama.

"Stabilnost regiona je sačuvana, a do kada, to ne zavisi od Srbije i predsednika (Srbije Aleksandra) Vučića", rekao je on, prenelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Dodao je da je "najvažnije da pretnje oružjem više neće biti" i "da Srbi na severu Kosova i Metohije mogu da se vrate normalnom životu".

Ukazao je, u tom kontekstu, da i "vojska i policija (Srbije) mogu da se posvete redovnim aktivnostima".

"Vučiću želim da čestitam na strpljenju i hrabrosti da pronađe način da postigne rešenje bolje od onog na koje smo pristali 2011.", rekao je Vulin.

Izrazio je zabrinutost zbog, kako je naveo, "histerija koja će krenuti iz Prištine kada budu morali da povuku specijalne jedinice (sa severa Kosova) i da sa, ili bez stikera budu morali da vide tablice izdate od našeg MUP-a".

Vulin je u saopštenju za Albance koristio naziv "Šiptari", koji oni smatraju uvredljivim a zbog čega ga je ranije tužio predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa.

(Kurir.rs/Beta)