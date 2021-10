PODLO: Kurti zauzima trafo-stanicu koja Srbe snabdeva strujom! Preti i da će smanjiti uvoz iz centralne Srbije!

Situacija na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak od juče je stabilizovana, ali sada preti nova opasnost. Iziritirane što im je propao plan s tablicama, prištinske vlasti s premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem na čelu mogle bi da zauzmu trafo-stanicu Valač, koja obezbeđuje najveći deo struje za sever Kosova!

Na to upozorava predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

- Postoji opasnost da Kurti iskoristi situaciju da stavi pod kontrolu trafo-stanicu Valač, preko koje dolazi preko 85 odsto struje na sever Kosova i Metohije, i akumulaciju Gazivode. Mogli bi da pokušaju da ovakvom akcijom kao što je sproveo na prelazima zauzmu te stanice - kaže Drecun.

Dodaje pak da je Kurti sada u problemu, pošto je već imao jednu neuspešnu akciju, da izvede neku novu.

- No, Kurti pokušava sve silom da reši - ukazuje Drecun.

On napominje da Kurti neprestano pokušava da nametne sopstvene interese.

- Kurti je u problemu, ako sad odustane od onog što je ranije govorio, da neće poštovati sporazume i da će nametnuti reciprocitet Srbiji, ako od svega toga odustane, on je doživeo veliki politički poraz i nastojaće da pravi probleme kako bi izašao iz te situacije - naglasio je Drecun i zaključio da će Kurti do kraja ostati pri tome da se ne formira Zajednica srpskih opština.

Kurti se ovde nije zaustavio pa je juče rekao da će preduzeti mere za smanjenje uvoza iz Srbije. On je u kosovskoj skupštini to rekao u odgovoru predsedniku Alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju na pitanje o uvozu iz Srbije, preneli su kosovski mediji.

- U prvih šest meseci 2018. iz Srbije je uvezeno robe za 212,1 milion evra, 60 odsto više od vrednosti uvoza u prvih šest meseci ove godine. Pored ovog značajnog smanjenja uvoza iz Srbije, slažem se da ga treba dodatno smanjiti i cilj nam je dalje smanjenje pomoću mera koje ćemo preduzeti - rekao je Kurti. On je juče kazao i da Kosovo ostaje posvećeno punom reciprocitetu kako bi obezbedilo "ravnopravnost" u odnosima sa Srbijom. On je za agenciju Ekonomija onlajn izjavio da reciprocitet "nije osveta", već "princip dobrosusedskih odnosa i ravnopravnosti".

- Kosovo i Srbija ne mogu imati nejednake asimetrične odnose, pa ćemo se kao nezavisna država, kao vlada, zalagati za potpuni reciprocitet, koji bi doneo ravnopravnost zemlji u smislu naših odnosa, a unutar ovog reciprociteta u centru bi trebalo da bude obostrano priznanje, odnosno dan kad Srbija prizna Kosovo - rekao je Kurti.

Bivši ambasador Milisav Paić smatra da postoji opasnost od daljih akcija Kurtija, ali ne tek tako i ne u skorije vreme, imajući u vidu da mu je trenutno oslabila podrška Zapada.

- Ne treba isključiti tako nešto, iako su dobili packu iz Vašingtona i Brisela zbog situacije s tablicama, pa teško da bi moglo uskoro doći do nove eskalacije. Mislim da je sada ovaj dogovor o povlačenju ROSU na neki način stavio do znanja da ni Zapad ne želi eskalaciju u ovom momentu i, posebno dok se ne razbistri politička situacija u Nemačkoj, Priština nema ozbiljniji oslonac kod velikih sila za ekstremizam. Zato verujem da je Kurti sada oslabljen i na unutrašnjem planu, te da će doći do određenih međusobnih optuživanja i prepucavanja među tamošnjim političarima - smatra Paić.

Počela primena druge tačke sporazuma Spremili 300.000 kompleta nalepnica Primena druge tačke sporazuma o registarskim tablicama na svim administrativnim prelazima počela je juče da se primenjuje i postavljanje nalepnica na tablice odvijalo se bez problema, saopštila je kosovska policija. Kako su naveli, prethodno su izvršili sve neophodne pripreme za početak primene sporazuma, i u ljudskim resursima i logistički. Prethodno je šef prištinske delegacije u dijalogu s Beogradom Besnik Bisljimi izjavio da je Kosovo obezbedilo 300.000 kompleta nalepnica. - Taj broj nalepnica biće dovoljan za narednih šest meseci, odnosno do postizanja konačnog dogovora, jer prema informacijama nadležnih institucija Kosova, iz Srbije u tom periodu uđe toliki broj vozila - naveo je Bisljimi.

Prvi put Lajčak u SAD povodom dijaloga Beograda i Prištine Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravi u prvoj poseti SAD od kada je postavljen na tu funkciju. - Upravo stigao u Vašington u prvu posetu SAD u sadašnjem svojstvu specijalnog izaslanika EU. Radujem se sastancima sa američkim prijateljima ovde i u Njujorku - napisao je juče Lajčak na svom Tviter nalogu uz sliku iz Vašingtona.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Manevarski prostor nam je na "vrhu čiode" Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da primena dogovora iz Brisela o korišćenju nalepnica funkcioniše bez problema. Istakao je da Aljbin Kurti ne može da govori ni o kakvoj "epohi reciprociteta", jer je, kaže, zapravo reč o sprovođenju sporazuma. Ukazao je da je Beograd zadovoljan sporazumom, ali i upozorio da je pozicija Srbije vrlo teška jer je manevarski prostor "na vrhu čiode".

Ivana Žigić