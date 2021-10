VUČIĆ SA SAMITA EU I ZAPADNOG BALKANA: Postoji perspektiva o proširenju, dok se ne reši problem sa Prištinom, Srbija ne može u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Sloveniji.

- Zadovoljan sam činjenicom da su predsednici i premijeri zemalja EU četiri sata s nama razgovarali o budućnosti Zapadnog Balkana. U ime Srbije zahvalio sam se na podršci i pomoći, brojnim investicijama novcu koji evropski obveznici EU ulažu u našu zemlju. Govorili smo i o problemima, postoji perspektiva o proširenju, nisu sve članice sa istim ili imaju isti apetit za proširenje EU, ali svi su pažjivo slušali glavne aktere Evrope. Za Srbiju je značajno da smo mogli da vidimo koje zemlje žele brže proširenje. Čini mi se da smo ozbiljnom politikom sebe predstavili na dobar način rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Pink TV

- Dugo sam jutros razgovarao i Grčka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije i to je važna vest. Razgovarali smo o diplomama i priznanju zanimanja. Da ne ulazim u detalje, prosto znate sve razlike između nas i nastaviće se taj proces usaglašavanja u narednom periodu. Sa Makronom smo obavili posebne razgovore, kao i sa Andrejem Babišom, razgovarao sam i sa premijerom Hrvatske o našim odnosima. Sa Ramom, tu će se razgovori nastaviti i to je to. Ono što mogu da kažem, mimo zapadnog Balkana, je ono što ne znamo šta ćemo da radimo su struja i gas.

Predsednik je rekao da je cena gasa skočila.

- To nisu normalne cene, to je nemoguće izdržati. Borisov sutra dolazi u Beograd i za mene će to biti fantastičan razgovor i sa mojom ličnom porukom za Putina u kojoj ću ga zamoliti da nam pomogne. To ne može niko da izdrži, a ne samo Srbija. Struja, još gore, ali borićemo se i nadam se da ćemo moći da uradimo ono što je važno za građane Srbije.

Vučić je rekao kako na današnjim sastancima nije bilo priče o romingu, već o EU putu naše zemlje.

- Nismo pričali o romingu. Pričali smo u EU putu Srbije. Zahvalio sam EU na ogoromnom novcu i na svemu što su za našu zemlju uradili.

Dodao je da je pričao sa Makronom puno, kao i da neki datum nisi hteli da daju, jer neki imaju svoje izbore u zapadnoj Evropi. Dodaje da je Rama imao raspravu sa Rumenom Radevom.

- Radi se o diplomama i zanimanjima, priznanju, jednih drugih, imamo neke tehničke probleme, ali mislim da to ne bi bio problem u budućnosti. Davno je bilo vreme da taj deo završimo. On nije statusnog tipa. To bi trebalo da pomogne ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost - rekao je Vučić.

Prvo da se reše problemi sa Prištinom

Vučić je u nastavku rekao i kako Srbija ne može postati član EU, dok se prvo ne reše problemi sa Prištinom.

- Bez rešavanja problema sa Prištinom Srbija ne može da bude član EU.

Kako kaže, prilikom razgovora sa Kurtijem, na jedno njegovo pitanje koje je postavio premijeru Prištine, ovaj nije odgovorio, i dodaje da smatra da je Markon sve razumeo.

- Mislim da su svi razumeli. Tako da, želim da verujem da je budućnost zapadnog Balkana zaista u EU, ali niko nema pravo da nama zamera to što mi živimo i preživimo. LJudi moraju da žive život i razmišljaju kako će da prežive danas. Tako i mi moramo da razmišljamo - rekao je Vučić i dodao:

- S mukom sa zaspao noćas, razmišljajući o struji i gasu. Čekam da se vratim u Srbiju da napravimo sastanke, a onog sekunda kada vam za pola stepena bude hladnije, ja ću biti kriv.

(Kurir.rs/ Informer, Novosti)