ALBANSKI PREMIJER PONOVO PROVOCIRA OPASNIM IDEJAMA! Dačić: Rama ima pustu želju, ništa od velike Albanije!

Premijer Albanije Edi Rama ponovo provocira Srbiju pominjući ideju "velike Albanije"!

On je, naime, poručio da je cilj njegove karijere težnja da se Albanija ujedini s Kosovom.

Rama je na televiziji Klan u emisiji "Slobodna zona" naglasio da je u njegovim planovima ujedinjenje Kosova i Albanije i negirao da je posredi lični interes.

- Ja sam predsednik Albanije i Kosova?! Ovo nije u mojim planovima! Ujedinjenje Albanije s Kosovom, da! To je težnja - nedvosmisleno je rekao Rama.

Dodao je da se posle 2030. godine vidi negde drugde i daleko od politike, ali da ga to ne sprečava da ima plan za ujedinjenje Albanije i Kosova. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić poručio je za Kurir da su ovo samo Ramine puste želje.

- To su samo njegove puste želje koje ne iznosi prvi put javno. Jasno je da je u pitanju nova provokacija Srbije, i to u momentu dodatno zategnute situacije između Beograda i Prištine. Ali ne treba tome pridavati pažnju. To je odavno njihova želja i ideja, ali samo to i može da bude, a ne realan i ostvariv plan - istakao je Dačić.

Podsećanja radi, Rama godinama unazad malo-malo poziva na ujedinjenje Albanije i Kosova. On je još 2016. godine u Prištini tokom održavanja zajedničke sednica vlade Albanije i samoproglašenog Kosova izjavio da treba udariti svealbanske nacionalne temelje u regionu, te poručio da su "Albanija i Kosovo, jedna zemlja, jedan narod, jedan zajednički san".

