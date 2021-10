PREDSEDNIK VUČIĆ: Zalagao bih se za mnogo snažnije mere! Najavio dolazak novog leka za koronu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da misli da je spas u vakcini, a ne u kovid propusnicama ili nepropusnicama.

- Zalagao bih se da nije Ustava Srbije koji nas ograničava, zalagao bih se za obaveznu vakcinaciju. Da komentarišem ljude koji na portestima stavljaju pavlovićevu mast na nos i govore da su se tako zaštitili od korone, stvarno ne mogu. To je neodgoovrno i smatram da im je potrebna pomoć, ali nisam ja taj koji to može da učini. ja sam za snažnije mere, ali me Ustav ograničava - rekao je predsednik.

Dodao je da je za obaveznu vakcinaciju i istakao da bi tako imali manje umrlih ljudi danas.

Kako navodi, ljudima kojima to ne možete da objasnite, "ne znam šta možete da im objasnite, prosto ne vredi".

- Ljudi koji gledaju izdvojeno stvari, ne mogu da sagledaju suštinu. Korona vam defakto odvoji pola miliona ljudi od posla, zbog onih koji je imaju, zbog onih koji prijave da je imaju, zbog onih koji kažu da je nemaju a sede u kući i čekaju da je preleže ili umru - rekao je Vučić.

Mala sreća u nesreći je, kaže, što je Srbija bolje pripremljena od svih drugih u regionu i kada je reč o energetskoj, ali i korona krizi.

- Nabavljamo i te nove pilule i lekove, stižu početkom decembra ili januara. Amerika će ih imati prva, a mi prvi u Evropi - naveo je Vučić, dodavši da je sve to povezano i sa ekonomskim rastom i energetskom situacijom.

Naveo je i da su oni koji su vakcinisani, a koji su preminuli, "umrli zbog neodgovornih koji nisu vakcinisani, a koji su veliku količinu virusa preneli".

- Ali, došlo je neko vreme neodgovrnosti, u kojem je glupost ne samo dozvoljena, već i poželjna. Ja u tome neću da učestvujem i ne zanima me ni broj glasova, ni podrška ljudi po tom pitanju jer mislim da je najvažnije da se ponašate u interesu građana zemlje, a ne dobijanja bilo čije podrške - istakao je on.

