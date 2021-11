PREDSEDNIK NAJAVIO ISTORIJSKU POSETU SRBIJI: Španski premijer prihvatio poziv da dođe u našu zemlju!

Među brojnim liderima sa kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao tokom prvog dana održavanja Samita o klimatskim promenama u Glazgovu, je i premijer Španije Pedro Sančez.

- Pozvao sam našeg španskog prijatelja da poseti Srbiju i obećao sam mu da će videti veliko gostoprimstvo i prijateljstvo srpskog naroda zbog svega što čini u odbrani teritorijalnog integriteta naše zemlje, ali i podršci koju nam pruža na evropskom putu. Premijer Sančez je prihvatio poziv, a ta poseta biće istorijska u svakom smislu, jer verovali ili ne, nijedan španski premijer nije posetio Srbiju u poslednjih nekoliko decenija - naveo je Vučić uz fotografije susreta na Instagram profilu "budućnostsrbije".

- Važno je da sam razgovarao nešto duže sa Sančezom koji je obećao da će doći u posetu Srbiji. Mi nemamo zabeleženu posetu u zadnjih 40 godina, čak i pre. To bi bila istorijska poseta i on je čvrsto obećao da će doći. To će biti važna poseta, jer Španija je uvek, pa i po pitanju za nas bolnom, po pitanju Kosova, Španija je uz nas - istakao je Vučić u svom obraćanju.

(Kurir.rs)