DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Srpska opozicija umesto argumentima bori se silom!

BEOGRAD - Građanskog rata u Srbiji neće biti jer narod dobro zna ko organizuje proteste pod kišobranom ekologije, izjavio je u jutarnjem programu televizije Pink Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik.

Marković je ocenio da iza protesta stoje političke partije ko je na taj način žele da prikupe političke poene. On je kazao da je do izbora ostalo još nešto više od 4 meseca i da umesto što protestuju oni bi trebalo da se hvale onim šta su uradili dok su bili na vlasti. -Svi ti koji protestuju umesto argumentima bore se silom. Oni se bore za slobodu kretanja a blokiraju auto put. Nije auto put ničija dedovina. Mi moramo da poštujemo zakone i da je se pitam nikakve blokade ne bih dozvolio, a svi oni koji su naneli nekome teške telesne povrede tokom protesta morali bi u zatvor dok istraga traje - rekao je Marković.

-Neka protestuju po parkovima, na mestima gde je za to predvidjeno, a ne ovako.Zbog protesta imaćemo smanjen broj stranih ivestitora i to je ogromna šteta za Srbiju. Svi oni koji to organizuju bili su u jednoj partiji pa se razišli, a sada hoće ponovo zajedno i teško je da će da se nešto dogovore jer ne mogu da sujete da reše - kazao je Marković Što se tiče kompanije Rio Tinto, Marković je podržao predsednika Vučića i činjenice da su odluke nadležnih ministarstava u vezi sa istraživanjima počele da se potpisuju još 2004. godine. Zakon o eksproprijaciji nema nikakve veze sa Rio Tintom, već sa izgradnjom Nacionalnog stadiona kazao je Marković.

On je istakao da napadi na porodicu predsednika Vučića su neprimereni i da nigde u svetu to nije zabeleženo ali i da su svi oni propali. Čak su i evropralamentarci od srpske opozicije digli ruke jer su shvatili da oni neznaju šta hoće. -Srbija nije ni Libija, ni Sirija, ni Irak, već zemlja koja je poštovana u medjunarodnim odnosima. Niko iz sveta ne daje nikome džaba pare i ovo nije borba protiv ekologije. Kompanija Rio Tinto ukoliko ne obezbedi potrebne ekološke uslove, siguran sam da neće dobiti dozvolu za rad- zaključio je Marković.

Kurir.rs/TV Pink