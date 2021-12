NEMA LJUTNJE, JADRANKA I JA SMO SE NA KRAJU IZLJUBILI: Dačić se smirio posle epizode vikanja i ućutkivanja koleginice iz Vlade!

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rešio je da spusti loptu posle epizode na sastanku Nacionalnog konventa o EU s predstavnicima vlasti, u kojoj je imao izliv besa prema dvema damama - ministarki za evrointegracije Jadranki Joksimović i koordinatorki pomenutog tela Nataši Dragojlović. Dačić za Kurir tvrdi da nema ljutnje i da se posle sastanka čak i izljubio sa njima.

Međutim, on i dalje misli da nije preterap kada je ministarku ućutkivao, vikao na nju, poručivao da neće njoj podnosi račune...

- Ja sam je zamolio da me ne prekida, ne znam šta joj je smetalo u mom izlaganju. Ja sam tu došao po njihovoj molbi da kritikujemo NVO i EU, ne znam šta je njoj zasmetalo. Sve je u redu, ja sam samo reagovao što su me ona i Nataša iz Konventa prekidali. Na kraju smo se izljubili - ispričao nam je Dačić.

foto: Zorana Jevtić

Jadranka Joksimović nam je ispričala kako je doživela viku Dačića, pa je otkrila da se zbog važnosti teme sastanka uzdržala i odgovorila mu primereno.

- Kao što znate, ja veoma držim do pristojnosti u javnoj komunikaciji i nastupima, jer je to obaveza svih nosilaca javne funkcije. Iako sam veoma direktna u komunikaciji i često polemišem, uvek biram reči. U toj raspravi, odgovorila sam na način dovoljno jasan i primeren nivou skupa i izuzetne važnosti teme kojom smo se bavili, a to su ustavne promene i referendum, upravo da se ne bi medijska pažnja pomerila sa tako važne teme na sporedne i za građane manje važne stvari. Sigurna sam da i on ceni što sam na prilično uzdržan način odgovorila na nepotrebnu viku, isključivo zahvaljujući važnosti teme i skupa - poručila je naša sagovornica.

