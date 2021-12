MILANOVIĆ DAO VETAR U LEĐA KURTIJU DA ZA KOSOVO TRAŽI STATUS KANDIDATA ZA EU: Ja bih njih primio u NATO!

Osokoljen obećanjem hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da će unutar EU pogurati nezavisno Kosovo i založiti se da ono uđe i u NATO, kosovski premijer Aljbin Kurti slavodobitno je odmah najavio da će Priština sledeće godine podneti zahtev za članstvo u Uniji.

Poruke koje je Milanović istresao tokom posete Prištini, a koje su bile uperene i protiv Srbije i njenog puta ka EU, ubrzale su Kurtija da saopšti vesti kojima će udovoljiti domaćoj javnosti.

Lobira u svoje ime

Istog dana kada je Milanović tokom posete Prištini izjavio da ne razume države članice EU koje nisu priznale nezavisno Kosovo i obećao da će se založiti da se to ispravi, Kurti je najavio diplomatsku ofanzivu na evropske institucije.

foto: EPA / MALTON DIBRA

- U skladu sa unutrašnjim reformama u realizaciji perspektive za članstvo u EU, najavljujemo da će sledeće godine Kosovo podneti zahtev za članstvo u EU - najavio je Kurti i dodao da je njegova vlada krenula u departizaciju i reformu, otvarajući put karijernim diplomatama.

Drugog dana posete Prištini Milanović je Kosovo već video i u NATO.

- Deo Kosova koji je pod kontrolom vlade je stabilan, ja bih njih primio u NATO - poručio je predsednik Hrvatske.

Dogovoren manevar

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za Kurir da je uveren da su se Milanović i Kurti dogovorili o ovom političkom manevru i procenjuje da se efekti neće ostvariti.

foto: Kurir TV

- Nema sumnje da je to dogovoreno i obojica misle da mogu da ga upotrebljavaju za svoje unutrašnje potrebe. Međutim, to neće imati nikakvog efekta, jer Prištini ostaju dva glavna uslova koja nije ispunila. To su isti uslovi koji svih ovih godina koče i viznu liberalizaciju i tiču se borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bez tih uslova Kosovo ne može da dobije status kandidata za članstvo EU, ali Kurti sada očigledno pokušava da provede neku akciju kojom bi bar prividno zadovoljio domaću javnost. Uvek su izbori povod za tako nešto. A Milanović ni sam ne zna šta radi i svi se pitaju otkud sad podrška Kurtiju. Brzo je stigla ograda iz hrvatske vlade da to nije zvanična politika Zagreba - objašnjava Janjić.

Čedomir Antić Hrvatski kompleksi foto: Kurir Televizija Istoričar Čedomir Antić rekao je za Sputnjik da Hrvatska potrebu da se predstavi kao velika sila vuče iz kompleksa koji je imala zbog položaja u bivšoj Jugoslaviji. - Nečastan i neiskreni odnos prema Srbiji u Hrvatskoj postoji otkako postoje savremena hrvatska država i moderni hrvatski nacionalni pokret. Tako Zoran Milanović u Prištini govori na isti način kako bi govorio i Franjo Tuđman. Razlika između Tuđmana i Milanovića je u tome što je Tuđman imao i nekakvo znanje o istoriji, pa bi bio uzdržaniji - ocenio je Antić.

Kurir.rs