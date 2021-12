VUČIĆ O PLATAMA I PENZIJAMA: Zdravstvenim radnicima po 10.000 dinara krajem januara, penzionerima po 20.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras gostujući u emisiji "Prva Tema" na TV Prva da je u dogovoru sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministrom finansija odlučeno da se zdravstvenim radnicima isplati novčana pomoć.

On je rekao da će to biti lep novogodišnji poklon za one koji se već dve godine bore sa pandemijom korona virusa.

- Kraj januara, a najkasnije početkom februara, isplatićemo zdravstvenim radnicima po 10.000 dinara. Penzioneri, kao što je poznato, dobijaju po 20.000 dinara. U Vojsci i u zdravstvu su nam najbrže rasle plate, sporije u policije. Značajan je, ali nije dovoljan rast penzija - podvukao je predsednik.

Kurir.rs