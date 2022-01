PREDSEDNIK O OMIKRONU I LITIJUMU: Možda ću ostati jedini koji se ne odriče tog projekta

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je svestan toga da među članovima Vlade jača stav da se zabrani iskopavanje litijuma, tako da će, kako je naveo, možda ostati jedini koji se ne odriče tog projekta.

"Mi u ovom trenutku niti imamo želju, niti imamo snage, niti smo dobili bilo kave studije, niti će biti bilo kakvog pomeranja, niti će bilo ko, bilo šta da radi po tom pitanju, dok i sami ne budemo videli šta i kako. Mada, vidim da je i kod Vlade Srbije veliko raspoloženje da se zabrani iskopavanje litijuma, tako da možda ostanem jedini koji će da misli da mi ne treba tako lako da se odričemo nečega u budućnosti", kazao je Vučić novinarima u Predsedništvu Srbije.

Na pitanje da prokomentariše to što Nemačka počinje eksploataciju litijuma u dolini Rajne, kao i da se u toj zemlji izdaju i dozvole za istraživanje litijuma iako je Zelena stranka u koalicionoj vlasti, Vučić je naveo da zna da se litijum iskopava i u Portugalu, kao i u mogim zemljama Južne Amerike, koje su najbliže saveznice SAD.

"A u Srbiji treba da izbije treći svetski rat zbog istog tog litijuma", kazao je Vučić.

Naveo je i da ne može da gleda "lažne suze foliranata u ovoj zemlji koji glume da im je do nečega stalo, a pri tome pojma nemaju ni o čemu".

"Najsmešniji su mi oni koji mi govore o lobistima 'Rio Tinta' i to oni koji su direktno uzeli pare od 'Rio Tinta', a govore meni koji nisam ni čašu vode dobio od njih. Oni koji su prodali svoje kuće i vile koje su opljačkali od gradjana Loznice u 'Viskozi' i prodali ih za 750.000 evra", rekao je Vučić.

Kako je naveo, "reč je o kumu Dragana Đilasa, uposleniku u firmi Multikom, koji je to prodao, uzeo pare od 'Rio Tinta', a sad traži od nas da od svega odustanemo i da mi iz džepova svih ostalih gradjana Srbije platimo 'Rio Tintu' to što je tih 750.000 evra i bog zna koliko još miliona evra, dao Draganu Djilasu, kumovima i uposlenicima 'Multikoma'".

Zbog toga je, naveo je Vučić, od predstavnika Vlade Srbije, koji se zalažu da se od projekta iskopavanja litijuma odustane, tražio da kažu gradjanima o čemu se radi.

"Rekao sam im da o tome odlučuju oni, a ne ja. Kažite narodu da ćete da ga opljačkate da biste vratili dugove Draganu Djilasu, 'Multikomu', Mariniki Tepić, Marku Blagojeviću, kumovima i svima ostalima", rekao je Vučić.

Opšte zaražavanje omikron sojem, virus će biti pobedjen ove godine

Vučić izjavio je danas da je u Srbiji došlo do opšteg zaražavanja omikron sojem korona virusa. "To je počelo da se dešava ranije, a ne od Nove godine pa da kažete da je to zbog nekog skupa. To je počelo kada su ljudi, 25. ili 26. decembra, počeli da dolaze u Srbiju", kazao je Vučić novinarima u Predsedništvu Srbije u Beogradu.

Vučić je rekao da je došlo do eksponencijalnog rasta u broju zaraženih i naveo da je pre sedam dana u odnosu na broj testiranih bilo 11,2 odsto zaraženih, a da je danas 36 odsto.

Pozivajući se na izveštaje u koje je imao uvid, Vučić je naveo da će epidemija korona virusa odneti još mnogo života, ali je dodao da se rešenje "približava" i da će virus biti "pobedjen" ove godine.

On je naglasio da Srbija danas ima moćno oružje - lekove.

"Uz vakcinu koja daje neuporedivo bolji imunoodgovor, imamo sve lekove koji su najbolji u svetu. Meni su majka i otac bili u bolnici posle Svetog Nikole i to je brzo rešeno", istakao je Vučić.

Kurir.rs/Beta