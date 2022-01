BIĆE I ZVANIČNO: Skupština danas odlučuje o 100 evra za mlade, Mali predstavio zakon (FOTO)

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije započeli su novu sednicu na kojoj će odlučivati o novčanoj pomoći u iznosu od 100 evra mladima od 16 do 29 godina, namenjene ublažavanju posledica pandemije bolesti kovid-19.

Poslanici bi danas trebalo da potvrde Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć koji je Vlada Srbije usvojila u ponedeljak. Prijave za pomoć podnosiće se elektronski, putem portala Uprave za trezor od 15. do 30. januara.

Mali predstavio zakon o podršci mladima u Skupštini Srbije

Ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas poslanicima u Skupštini Srbije predlog zakona čijim će usvajanjem biti omogućena isplata novčane podrške mladim ljudima, državljanima Srbije, u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.Reč je o Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

foto: Kancelarija za saradnju s medijima

"Ono što je posebno važno, u ovom zakonu definišu se i kriterijumi i rokovi za isplatu ove pomoći. Prijava počinje ;u subotu, 15. januara ;a završava se ;30. januara. Mi ćemo već od ;1. februara ;krenuti sa isplatom svima koji su se za ovu pomoć prijavili. Prijavljuju se mladi sa navršenih 16 i do navršenih 29 godina i to ;na dan stupanja na snagu ;ovog zakona", rekao je Mali. ; On je objasnio da je proces prijave veoma jednostavan i lak. Кako je precizirao, biće potrebno da se na portalu Uprave za trezor na mestu predvidjenom za to unese broj lične karte, JMBG i da se izabere banka gde ima otvoren račun. U slučaju da mlada osoba nema račun u banci, biće joj otvoren namenski račun u banci koju odabere prilikom prijave.

Ministar je poručio da država sa ovim zakonom i najavljenom novčanom podrškom za mlade, penzionere i zdravstvene radnike pokazuje koliko je jaka i ekonomski stabilna.

Mali je podsetio da će u petak 14. januara, na račune svih zdravstvenih radnika leći 10.000 dinara, kao i da će 10. februara ;penzionerima biti uplaćeno po 20.000 dinara kako bi i dodatno ublažili negativne posledice virusa kovid 19.

foto: Kancelarija za saradnju s medijima

Ministar finansija podsetio je da su od 1. januara povećane penzije za 5,5 odsto, po švajcarskoj formuli, kao i da je minimalna cena rada povećana za 9,4 odsto, te minimalna zarada dostigla iznos veći od 35.000 dinara i da su povećane plate u javnom sektoru u proseku od 7,4 odsto.

"Prve uvećane minimalne zarade, plate i penzije biće isplaćene početkom februara i to je još jedan znak da ispunjavamo obećanja koja smo dali u dinar i u dan i da vodimo računa o životnom standardu gradjana Srbije", rekao je Mali.

foto: Kancelarija za saradnju s medijima

Podsetimo, Skupština Srbije trenutno je u vanrednom zasedanju, ali će kako je ranije najavio predsednik Skupštine Ivica Dačić, raditi do raspisivanja izbora, kako bi usvojila izmene zakona dogovorene na medjustranačkom dijalogu i ostale neophodne zakone.

Kurir.rs/Beta