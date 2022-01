VLADIMIR ĐUKANOVIĆ NAKON ZAVRŠENE SEDNICE SNS-A: Zašto zahteva smenu ministarke Zorane Mihajlović i koji su dalji planovi stranke

Član Predsedništva SNS i narodni poslanik Vladimir Đukanović ponovo je javno zatražio smenu ministarke energetike Zorane Mihajlović zbog poslednjeg požara u Kolubari, ali i energetske havarije koja je bila prethodnih nedelja.

O tome, odgovornostima u energetskom sektoru, mogućnosti sabotaže koja se pominje, ali i o temama sa današnje sednice Predsedništva SNS, izborima i promenama u vladajućoj stranci Vladimir Đukanović dao je svoj sud.

foto: kurir televizija

- Svako malo desi se neka havarija, bio je čak poprilično ozbiljan tekst gde se kaže da se sumnja na sabotažu, da je čak tamo bio neki ozbiljan tip koji je saslušan. Čak se danas spominje i da je dotična ministarka nosila određene podatke američkoj ambasadi. Nemoj da se igramo više sa tim, je l' nekome želja da se Srbija napravi zavisnom od uvoza struje. To je nešto što meni prvo upada u oči i ja sumnjam da su ove havarije namerno izazvane i ja bih voleo da grešim - kaže Vladimir Đukanović.

On je naglasio da je po njegovom mišljenju sasvim logično da Vlada Srbije traži razrešenje ministarke Mihajlović.

- Po meni je sasvim logično da Vlada Srbije traži njeno razrešenje. Ona samo svoju odgovornost ne vidi. Mi konačno moramo da se naučimo da vidimo gde je naša odgovornost. Mi svi moramo prvo da pogledamo sebe i vidimo da li smo mi dostojni - kaže Vladimir Đukanović i dodaje:

- Kao pravnik bih se zapitao da li ovde postoji krivične ogovornosti za ovakvu nemerljivu štetu nanetu Srbiji - kaže Đukanović.

foto: kurir televizija

On je istakao da je stranka pozvala da se izađe na referendum i da se glasa za da, iako on i dalje stoji iza svojih stavova.

Stranka je pozvala da se izađe na referendum i da se glasa za da, ali ja sam se, sa nekolicinom, držao svog stava. Ali ja moram da poštujem stranačku odluku i samo mogu da kažem da sam jako ponosan na stanku, koja je pokazala pravu demokratsku crtu. Tu se takva debata vodila, gde je bilo dopušteno da kažete svoj stav - kaže Đukanović.

Ključno je da nikada ne idemo protiv svoje zemlje, šta god da radimo.

- Ja beskrajno volim svoju stranku i predsednika Vučića i ja nisam od onih koji će vam pričati kako je ružno biti lojalan nekome. Da nije bilo predsednika Vučića pitanje je da li bi neko za mene znao. Ja imam svoj stav, takoav je kakav je ali ja uvek stojim iza njega. Ono što je ključna stvar, nikada nemojte da idete protiv svoje zemlje. Sa dotičnom ministarkom nemam nikakav kontakt, niti želim da ga ostvarujem. Ja se gadim političara kojima je najvažnije da li će sa nekim ambasadorom da odu na ručak-večeru, ali da sa mnom neko od njih upravlja, ne daj Bože - kaže Đukanović.

foto: kurir televizija

On je istakao da su izbori veoma važni SNS-u i da im je najvažnije držati se pozitivne kampanje.

- Spremamo se za izbore i oni su veoma važni. Razmatramo i strategiju i sve je to neštoi što je uobičajeno. Ja sam pristalica pozitivne kampanje, mi želimo da nudimo program, a ne kao naša konkurencija što skandira protiv našeg predsednika. Od toga ne može da se jede, mislim to nije normalno što oni rade. Svakako da bi trebalo bar još jedan mandat da bude on i ja se trudim da dobro razumem šta on govori - kaže Đukanović.

