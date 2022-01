PRAVA ISTINA O DOGAĐAJU IZ 1999: Navodni masakr srpske policije nad "nedužnim albanskim civilima" u Račku REŽIRALI CIA i PENTAGON!

Događaj od 15. januara 1999, koji je poslužio kao povod za bombardovanje SRJ, bio je legitimna antiteroristička akcija, sve ostalo je iskonstruisao Zapad, tvrdi nekadašnji načelnik SUP u Uroševcu Bogoljub Janićević uoči sutrašnje godišnjice

Masakr koji su srpske snage navodno počinile nad "nedužnim albanskim civilima" u Račku 15. januara 1999. godine, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Srbije, u potpunosti je režiran. To je čista prevara, nije to bio nikakav masakr nad civilima, već legitimna akcija srpske policije protiv pripadnika terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Tela mrtvih Albanaca su na lice mesta dovezena tokom noći sa strane, sve su osmislili CIA i Pentagon, a u delo sproveo tadašnji šef Misije OEBS na Kosovu Vilijem Voker, koji je zavrteo priču o masakru srpskih snaga nad "nedužnim albanskim civilima" iako je odmah bilo apsolutno jasno da je reč o teroristima.

Ključan snimak

Ovako ukratko u knjizi "Račak, potpuna istina" dešavanja u tom mestu opisuje nekadašnji načelnik SUP u Uroševcu Bogoljub Janićević. On, iz prve ruke, do detalja opisuje kako je tekla akcija srpskih bezbednjaka protiv naoružanih albanskih terorista u Račku 15. januara 1999.

foto: EPA

- Tog 15. januara 1999. godine teroristi račke grupe su razbijeni i veliki broj njih je u obračunu sa policijom poginuo. Satelitski snimak-prikaz mesta na kome je došlo do oružanog sukoba pokazuje šest lokacija. Lokacija na karti označena brojem pet je najvažnija za sagledavanje celokupne prevare i pokušaja falsifikovanja ovog događaja. Lokacija obeležena tim brojem je mesto koje je krvavi general Vilijem Voker označio kao mesto masakra 40 albanskih civila, a na tom mestu, prema izveštaju istražitelja tribunala, bilo je sedam poginulih albanskih terorista. Neki od poginulih su nosili civilna odela, iako su bili aktivni borci terorističke OVK. Oni su bili potrebni režiseru masakra da ih prikaže kao civilne žrtve. U ovoj prevari aktivno su učestvovali i članovi verifikacione misije, koji su pomagali Vokeru u sprovođenju zamisli o "masakru srpske policije nad nedužnim albanskim civilima" - naveo je Janićević u svojoj knjizi, koja se, u drugom, dopunjenom izdanju ovih dana pojavila u prodaji.

Vilijam Voker foto: Youtube Printscreen

Niz nelogičnosti

Pobrojao je i niz nelogičnosti i propusta koji su pratili Vokerov istup nakon navodnog masakra, ali takođe i samu režiju "masakra".

- Kada su teroristi i verifikatori s Vokerom na čelu obavili svoj prljavi posao, vratili su se u Prištinu, gde je Voker u hotelu "Grand" održao konferenciju za štampu i odmah, iako nisu obavljene nikakve istražne radnje, dao izjavu kojom je događaj u Račku okvalifikovao kao masakr nad nedužnim civilima. Za "masakr" je okrivio Vojsku Jugoslavije i srpsku policiju. Da bi slika o "masakru" bila autentičnija, pojedini poginuli teroristi su pokupljeni sa drugih lokacija u selu i tokom noći prebačeni u tzv. Jarugu - piše Janićević i dodaje:

- Tako se i dogodilo da pojedini poginuli "civili" imaju rane na telu, ali nemaju rupe od ispaljenih metaka na odeći, nekima su, iako su mrtvi, ostale kape na glavama, neki su snimljeni u ležećem položaju sa podignutim rukama. Isto tako, valjda zbog velike žurbe, akteri ove prevare su pojedinim civilima zaboravili da skinu vojničke čizme i vojničke NATO majice, a pojedincima čak ni bele kape i čalme (marame koje Albanci stavljaju oko svojih kapa kako bi se zaštitili od velike hladnoće) sa glave nisu pale. Istražni organi Srbije nisu mogli da završe započeti uviđaj istog dana posle sukoba sa teroristima, jer su bili izloženi dejstvu jake vatre iz automatskog oružja i minobacača. Istražni sudija Danica Marinković odlučila je da se sa uviđajem nastavi sutradan, a da se prethodno od strane policije stvore bezbedni uslovi za nastavak uviđaja.

Povod za agresiju

foto: EPA

"Slučaj Račak" je, uveren je Janićević, bio samo razlog koji se dugo tražio kako bi se krenulo u napad na Jugoslaviju.

- Kasniji događaji pokazali su da je sve bilo unapred isplanirano, do detalja razrađeno od strane CIA i stručnjaka iz Pentagona. Dakle, tražio se razlog da se srpske i jugoslovenske snage bezbednosti stave na stub srama da bi donošenje odluke o agresiji i bombardovanju neonacistička rukovodstva zapadnih zemalja mogla da opravdaju kod sopstvenog javnog mnjenja, bombardovanje i ubijanje nedužnog stanovništva, rušenje jedne međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija - naveo je on.

Značajna pomoć sa strane Naoružavao ih je NATO Janićević otkriva i ko je sve naoružavao albanske teroriste: - Oružje iz kojeg su teroristi OVK pucali bilo je delom kineske proizvodnje, a delom iz arsenala naoružanja zločinačkog NATO, koje je teroristima dostavljeno uz znanje i prećutnu saglasnost odgovornih planera NATO komande u Briselu. Oružje je prenošeno i dostavljano teroristima i vozilima Verifikacione misije, kojima je bio zadatak da verifikuju stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji i spreče dalje oružane sukobe, a sigurno im zadatak nije bio da teroriste snabdevaju oružjem.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Profimedia