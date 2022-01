MINISTAR MOMIROVIĆ ZA KURIR O PLANIRANOM ATENTATU NA VUČIĆA: Strane službe propuštaju da nam dostave KOMPLETNE INFORMACIJE

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović prokomentarisao je u Jutarnjem programu Kurir televizije temu koja danima trese Srbiju, a to je informacija da je planiran atentat na predsednika Aleksandra Vučića.

Momirović kaže da Vlada Srbije živi sa tom pretnjom već godinu dana i da informacije koje su stigle iz jedne članice EU uopšte nisu beznačajne.

- Nažalost, mislim da to nije nova tema za nas u Vladi Srbije. Za evropske policije je to bila nova informacija, dosta konkretna, koja je proizvela lavinu. Mislim da mi sa tom pretnjom živimo već godinu dana. To vrši pritisak na sve nas jer se ne radi o kriminalnom gangu i kriminalnim interesima već o ljudima koji verovatno imaju uporište u drugim zemljama i bezbednosnim strukturama u regionu. Ponekad nam se čini da neke ozbiljnije strane službe propuštaju da nam dostave kompletne informacije oko ovih pretnji. Nema sumnje da ovakav ekonomski i vojni rast Srbije izaziva nemir i konfuziju u širem regionu. Imamo više investicija nego sve zemlje u regionu zajedno. Ovakve pretnje uopšte nisu beznačajne - rekao je Momirović u Jutarnjem programu.

foto: Kurir televizija

Momirović navodi da su pojedini predstavnici opozicije prevršili svaku liniju ljudskosti i da o tome govori i činjenica da im je atentat na Vučića bio tema podsmevanja.

- Šta možemo očekivati od ljudi koji se podsmevaju tome? Ja ne bih toliko njih optuživao jer oni nemaju nikakve političke kapacitete. Te stvari nisu za igru. Informacija o planiranju atentata je potekla od Interpola. Uveren sam da sve ministre te informacije uznemiruju i plaše. Predsednik Vučić je naš stub tako da mislim da nikoga informacija o atentatu ne ostavlja ravnodušnim - rekao je Momirović.

foto: Kurir televizija

Mnogi su u strahu da trenutna tenzija podseća na period kada je izvršen atentat na Zorana Đinđića.

- Bez sumnje da neke stvari mogu da se podvedu kroz isti tretman. Mi već dugo gledamo dehumanizaciju predsednika i njegove porodice i to je strašno. To je perfidna i podla kampanja. Bez obzira na to što je Đinđić tragično nastradao mi ovde imamo drugačiju situaciju - rekao je ministar Momirović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

