NEKA NAROD PROCENI KO JE LAŽOV! Šapić pokazao snimak: Đilas pričao o izmeštanju železničke stanice još 2013.

Aleksandar Šapić izjavio je za B92 da je lider SSP Dragan Đilas hteo da izmešta železničku stanicu, što je Đilas nakon te emisije demantovao.

Na Đilasov demanti reagovao je Šapić koji je dostavio snimak na kome se vidi šta je tačno on rekao, a šta je pričao Dragan Đilas 2013. godine. Šapić je imamo samo jednu rečenicu da doda:

"Eto pa nek sad narod sam proceni ko je lažov", rekao je Šapić.

Na snimku se u prvom delu vidi Šapićeva izjava koja glasi:

"Čuo sam gospodina Jankovića, da bi on tu železničku stanicu vratio. Čini mi se da je rekao da se konsultovao sa svojim sinom koji tamo radi, ali ne znam da li se konsultovao sa Draganom Đilasom, pošto je njega Đilas predložio za to mesto. Đilas je još 2013. godine podržao projekat Beograd na vodi. Išao je kod Aleksandra Vučića, koji je tada, čini mi se, bio ministar odbrane. Postoji dokumentacija za to. Dogovorili su se oko važnosti tog projekta. Dragan Đilas je tada govorio o izmeštanju železničke stanice".

Nakon nje, na snimku ide izjava Dragana Đilasa koji kaže:

"Izmeštanje autobuske stanice iz centra grada na Novi Beograd će biti realizovano. Kad to uradimo ostaje samo železnička stanica. Da bi se izmestio odatle i da bi se omogućilo da to zemljište bude sutra stambeno-poslovni kompleks, moraju da se izgrade novi kapaciteti van centra grada. To je ogroman posao i za njega će trebati određeno vreme, a to je opet samo prva faza. Druga faza je potpuno izmeštanje železničkog saobraćaja".

(Kurir.rs)