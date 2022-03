SREDA I ČETVRTAK SU PRELOMNI DANI RATA U UKRAJINI! ASTROLOG UPOZORAVA: Gospodari rata nisu ni svesni sa čim su se ZAIGRALI

Invazija Rusije na Ukrajinu se ne stišava i deluje da smo svedoci još jedne velike katastrofe u 21. veku.

Šta nam donosi mart mesec i da li će doći do prekida sukoba ili zaoštravanja odnosa u Ukrajini, ali i u Evropi, možda nam mogu reći i zvezde.

Poznato je da su mnogi vladari koristil savete atrologa kad bi kretali u pohode na druge države, ali i za velike političke odluke. U srednjem veku je svaki vladar imao svog dvorskog astrologa. Svi misle da im zvezde predviđaju sudbinu.

Astrolog Dušan Veličković je otkrio da su sreda i četvrtak krucijalni dani za prelom rata.

- Ja sam se toga pribojavao, ali nisam bio dovoljno lud da to kažem. Između redova sam pričao. Međutim, Mars vlada ratovima jer je bog rata, ali je glupi ratnik koji započinje ratove, a ne završava ih. Božica Atina ih završava. Ovaj rat kao i svi je opravdani ili neopravdani, ali taj Mars se nalazi u znaku Jarca koji je jako moćan i prenaduvan. Sutra i prekosutra su krucijalni dani za prelom rata. Rusi će u ova dva dana probati da urade sve da slome odbranu Ukrajine da bi to sve počelo da se stišava kad Mars uđe u znak Vodolije, a to je negde 5. ili 6. marta. Narednih pet dana su jako bitni, mada mislim da će tu nešto da se stiša, spusti. Ubeđen sam da je ovo samo početak jednog domino efekta i da mnogi ljudi i političari nisu svesni sa čim su se zaigrali - istakao je astrolog u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Veličković je naveo da će posledice invazije trajati godinama i da gospodari rata, koji vladaju u senci vuku konce, a da su pritom vrlo dobro zaštićeni.

- Posledice će možda trajati i godinama. Ovo na dobro ne miriše jer ljudi su totalno nerealni. Gospodari rata, za koje mi ne znamo ko su, preko političara vode igru, dobro su zaštićeni i sigurni. Ovo je jedna geostrateška igra u kojoj, nažalost, učestvuju dva slovenska naroda, naša braća, s tim da su se Ukrajinci malo otrgli kontroli. Opet, oni su i prvi osudili agresiju NATO na Srbiju, a sada i ovo na Kosovu. Ponašaju se kao slon u prodavnici kristala, ne znaju da izaberu da li da obećaju da neće ići u NATO ili ne - rekao je astrolog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir rs

Bonus video:

01:11 Ukrajina traži povlačenje ruskih trupa i trenutni prekid vatre!