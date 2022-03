CENE GASA VEĆ OTIŠLE U NEBO Srpkinja Tanja otkrila trenutno stanje u Holandiji SAD PLAĆAM 460 EVRA MESEČNO

Tanja Marković Zataman iz Ajndhovena navela je danas da su građani Holandije najviše zabrinuti zbog mogućeg rasta cena nakon invazije Rusije na Ukrajinu.

Tanja se uključila u jutarnji program Kurir televizije iz Ajndhovena i navela da su Holanđani veoma ogorčeni zbog rata i da je čak 15.000 ljudi protestvovalo povodom invazije.

- Ljudi su veoma ogorčeni što se sve ovo dešava. Čak 15.000 ljudi je protestvovalo na Dam Skveru u Amsterdamu proteklog vikenda. Nema neke specijalne panike, to moram da kažem, ljudi su više na strani Ukrajine. Juče sam gledala neki otvoren studio na lokalnoj televiziji. Prvih 50 izbeglica je pristiglo iz Ukrajine i u toj emisiji su pitali Holanđane da li bi primili te ljude u svoju kuću s obzirom na to da su malo hladniji narod. Negde oko 25% ljudi je reklo da bi to učinilo dok je ostatak bio za nalaženje nekih drugih načina za pomaganje - rekla je Tanja.

foto: Kurir televizija

Dodala je da su cene otišle u nebo i otkrila koliko sada plaća gas.

- Što se tiče vlade Holandije, juče je održan sastanak u parlamentu. Naravno, Holandija se priključuje svim ostalim EU članicama i već je poslata pomoć u lekovima, novcu i naoružanju Ukrajini. Poslato je negde oko 200 protivavionskih raketa, snajpera i drugog naoružanja. Bilo je poprilično dosta rasprave u parlamentu. Pitanje je bilo da li da se stane na stranu svih zemalja EU ili bi trebalo da ostanu malo neutralni s obzirom na to da i Holandija zavisi od gasa koji pristiže iz Rusije. Cene su nakon korone i svega bukvalno otišle u nebo. Ako vam kažem da je moju kuću koštalo 460 evra prošli mesec samo gas, ljudi su najviše zabrinuti oko toga. Ne postoji neka bojaznost da li će Holandija biti napadnuta, to moram da napomenem. Putin nikada nije bio preterano voljen u Holandiji, pa ga ovde nazivaju ludakom i kako nije normalno i sve ostalo - istakla je Tanja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:37 Ukrajinska kriza: Gori aerodrom u Mariupolju