VARNIČILO U PROGRAMU UŽIVO ZBOG UKRAJINE: Urošević iz SPO žestoko vređao Putina, a Radeta mu nije OSTALA DUŽNA na prozivke

Dešavanja u Ukrajini podelila su sve, pa tako i naše polititičare.

U jutarnjem programu uživo na Kurir televizije gostovali su potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i šef odborničke grupe SPO u supštini grada Kragujevca Milan Urošević koji su razmenili oštre reči povodom invazije Rusije.

- Predsednik (Vladimir) Putin do poslednjeg dana invazije na Ukrajinu govorio je da neće doći do toga. Poslata je i poslednja poruka mira. Umesto toga imate rat u Evropi, imate rat, patnju i stradanje ruskog i ukrajinskog naroda. Imamo pretnju da izbije treći svetski rat. Uzrok je samo jedan. Vladimir Putin. On je agresor. Politika Vladimira Putina nas je dovela dovde - rekao je Urošević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Radeta se nije saglasila sa Uroševićem i dodala je da Putin ne nože da dozvoli NATO i Ukrajini da ugrožavaju ruski narod.

- Ne pravi Putin paralelu nego im kaže "odakle vam obraz da sada govorite o Ukrajini" kad ste bombardovali Jugoslaviju. Ja ne podržavam nijednu reč koju je sagovornik rekao. Mi podržavamo Vladimira Vladimiroviča Putina. To što se dešava tamo nije agresija. On mora da brani svoj narod. Dugo traje progon Rusa u Ukrajini. Dugo traje pretnja da će se taj narod proterati kao što je to bilo u "Oluji". Ne smemo i nećemo zaboraviti paljenje živih Rusa. Reći da je Putin odgovoran za ovo je prosto neverovatno. Ruski narod i ukrajinski, niko ne dovodi u pitanje, Rusi su nam prijatelji, Ukrajinci isto trpe. Ali ne trpe zbog Putina već zbog marionetske vlasti. Tamo su na delu neonacisti. Problematično je i ukrajinskom narodu, a kamoli ruskom. Rusija je dugo tražila rešenje. Šta je (Volodimir) Zelenski mislio? Da će Putin dozvoliti sve to - upitala je potpredsednica Srpske radikalne stranke.

foto: Kurir televizija

- NATO jeste na granicama Rusije. Čitav svet je na strani Rusije. Rusija čini nešto što je pogrešno - rekao je šef odborničke grupe SPO u skupštini grada Kragujevca.

- Da, ali Srbija nije osudila - dodala je Vladeta.

- Mislim da je odluka koju je Srbija donela dobra - rekao je Urošević.

foto: Kurir televizija

Radeta je odgovorila da je nedopustivo reći da je odluka Srbije dobra, a da se pri tome osuđuje Rusija.

- Ne mogu ovo da podržim, naravno, javno reći ovako nešto je nedopustivo. Mislim da to nije dobro, ali je dobro zbog predizborne kampanje. Mi u SRS mislimo da je najbolja stvar što je Vučić odbio da uvede sankcije. To ne bi bilo dobro ni za naše nacionalne interese. Kaže gospodin da je Srbija podržala Ukrajinu i da Srbija podržava integritet Ukrajine. Pozdravljamo što nisu uvedene sankcije Ruskoj Federaciji. Srbija treba da prizna Sevastoplj i Krim, kao i Donjeck i Lugansk. To je završeno - rekla je Radeta.

foto: Kurir TV, Printscreen/Youtube

Uroševiću se njene reči nisu svidele.

- Postoji međunarodno pravo, a to u međunarodnom pravu nije završeno. Radi se o dva bratska naroda, dva pravoslavna naroda, koji ratuju voljom ludaka - rekao je Urošević.

Radeta je negirala da Rusija i Ukrajina ratuju zbog Putina i tvrdila da je sukob nastao voljom NATO.

- Ratuju voljom NATO koji je instalirao Zelenskog. Vi iz SPO ste i dalje u politici Vuka Draškovića - dodala je Radeta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:08 Može li ukrajinska kriza da se prenese na Zapadni Balkan?