HRVATSKA NE POŠTUJE VLASTITI USTAV!? Linta otkrio na koji način treba da se pomogne Srbima koji su ŽRTVE NEPRAVDE U REGIONU

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević, zašto je percepcija istorije toliko različita kada su u pitanje devedesete, Linta je rekao da Hrvatska ne poštuje ljudska prava i veliča ratne zločine i da zbog toga ljudi nemaju predstavu šta je ispravno.

- U Hrvatskoj ne postoji spremnost da se odbaci nasleđe. Ne postoji ni spremnost da Hrvatska postane jedna moderna država u kojoj će se poštovati temeljne vrednosti današnjega sveta poput vladavine prava i ljudskih prava. Gde se jasno govori da se neće veličati ratni zločini. Primer samo Mirka Norca koji je osuđen za ubistvo najmanje 124 Srba u Gospići 1991. godine, on je osuđen za ratne zločine na 15 godina a odlužio je 10 godina. Imao je hotelske uslove u zatvoru, oženio se u zatvoru i završio fakultet. Sada je ugledni biznismen koji radi sa državnim institucijama i svuda ga dočekuju kao heroja. Takvih je primera na stotine. Zato je važno da mi kao država započnemo jednu snažnu i jaku borbu za istinu i stradanje našeg naroda devedesetih godina - rekao je Linta za jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Milan Gulić, istoričar sa Instituta za savremenu istoriju, istakao je da Srbi i Hrvati imaju različita shvatanja građanskog rata.

- U prvom redu je to lično shvatanje i to je ono o čemu ne možemo da pričamo. Mada imamo i ono što se zove atmosfera u društvu ili neke opšte prilike gde razlika postoji. Sa jedne strane imate društvo u Srbiji čija su mišljenja podeljena u raznim drugim stvarima, ali i u pogledu odnosa prema građanskom ratu u Hrvatskoj. Imate i one koji će smatrati da je pozicija srpskog naroda potpuno opravdana i one da je potpuno zločinačka. Da je bilo dosta stvari koje su bile loše. Prosto imate različite poglede na taj rat - istakao je Gulić.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da Hrvatska napravila lošu sliku gde pokazuje Srbe kao ratne zločince, dok su Hrvati izašli kao heroji.

- Kada je Hrvatska u pitanju ona je izašla kao potpuni pobednik. Ostvarila je svoj ratni cilj, zaokružila svoju teritoriju i očistila najveći deo srpskog naroda. To je nesumnjivo bio cilj režima u Zagrebu devedesetih godina. Sa druge strane iz međunarodnih krugova nije dobila ni jednu ozbiljniju osudu za to. Nije bilo ni odgovarajućih presuda onima koji su odgovorni za ratne zločine. Prosto u takvom nekom zraku stvorena je dominirajuća teza koja je ne sumnjiva u Hrvatskoj. Stvorena jeteza da je Hrvatska pozicija u građanskom ratu bila potpuno pravedna i da je sa strane Hrvatske bilo jako malo zločina ili bez zločina uopšte, dok je druga strana činila zločine i bila agresorska. Kada vi napravite takvu jednu sliku, onda je jako teško ljudima sa tih područija objasniti da je drugačija slika. Ako pogledate vama stasavaju generacije koje se rata i ne sećaju, ali koji i dalje imaju tu jednostranu poziciju i šire mržnju - rekao je Gulić.

foto: Profimedia, Shutterstock

Linta je naveo da je Hvatska ima veliku mržnju prema Srbima i da ne poštuju sopstveni ustav.

- Hrvatska je država mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko. Oni ne poštuje vlastiti utav i zakon o nacionalnim manjinama koji je jedan od preduslova za ulazak Hrvatske u EU. Hrvatska je otvorila u Srbiji preko 200 firmi i uložila preko 800 miliona evra svog kapitala, dok je srpski kapital u Hrvatskoj nepoželjan. Takođe je veoma važno insistirati da Srbi na prostorima mogu da koriste svoj jezik i pismo, da Srbi mogu da se zapošljavaju u prosveti, zdravstvu i državnoj upravi - rekao je Linta.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je šta je to potrebno Srbiji da bi promenila stanje u Hrvatskoj. Linta je istakao da su potrebne posebne državne institucije.

- Nama treba jedna posebna državna institucija. Treba nam ministarstvo za Srbe u regionu, treba nam dve pravne kancelarije jednu za Hrvatsku i jednu za BiH. Gde će raditi pravnici i stručnjaci koji bi pružali konstantno pružali pomoć Srbima. Ministarstvo bi trebalo da pravi godišnje izveštaje o kršenju ljudskih prava u Hrvatskoj i te bi izveštaje trebalo da prevode na engleski,nemački i francuski. Slati te izveštaje na sve međunarodne institucije i ukazivati da hrvatska krši evropske standarde. Takođe bi trebali uložiti daleko značajnija sredstva na krajiškom području da se pomogne tim ljudima u ekonomskoj sferi - dodao je Linta.

