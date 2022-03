BAVITE SE LEŠINARSKIM ZASTRAŠIVANJEM LJUDI, ALI NEĆE VAM PROĆI: Nedimović odgovorio na optužbe Bulatovića

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dejanu Bulatoviću da se bavi "lešinarskim zastrašivanjem ljudi". Povodom skupa koji je Bulatović organizovao ispred Predsedništva Srbije, Nedimović je rekao da sve laži izrečene tamo neće proći.

- Po ko zna koji put ću reći, ali mi nije teško, jer lešinarsko zastrašivanje ljudi ne mogu da dozvolim: možete laži da ponavljate hiljadu puta, one nikada neće postati istina. Znate li zašto? Zato što u ovoj zemlji i dalje žive isti oni ljudi koje ste vi i ovu zemlju od 2000. do 2012. toliko razbili finansijski, da je ostalo samo još da stavimo katanac na državnu kasu, a narod slobodno da krene dalje, pa ko poslednji izađe iz Srbije, nek ugasi svetlo. To je rezultat vašeg poštenja i borbe za poljoprivrednike. Rezultat vaše borbe je fizičko batinjanje malinara u Arilju i hapšenje istih. Njih danas niti ko bije, niti ko hapsi. U vaše laži o navodnim pretnjama ljudima jednostavno nema ko da poveruje. Zašto? Zato što su živi svedoci vaše, ali i aktuelne vlasti - poručio je Nedimović.

On je rekao i da nije ni čuo niti video da je "ljudima džep postao dublji posle vas, kao vašem šefu Đilasu i njegovim kompanjonima".

- Znam samo da je zemlju iz bankrota, ova vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem dovela do toga da ima najveći ekonomski rast u Evropi, da je budžet za poljoprivrednike zahvaljujući tome danas pola milijarde evra, plus 600 miliona evra koje smo mi navodni "neevropljani" u odnosu na vas velike "evropljane" obezbedili upravo iz EU fondova namenjene agraru. Znam i da je za vreme ove vlasti izvoz hrane prošle godine bio pet milijardi evra, dok ste vi jedva i upola dostigli. Danas zato na velika zvona poručujete da znate bolje, eto samo da vas posade u fotelje i svi će progledati. Ne znam samo na osnovu kog parametra u odnosu na sve što rekoh? Sve dok ukupno milijardu i sto miliona evra obezbeđenih subvencija za poljoprovrednike bude veće od vaših 150 miliona evra subvencija koliko ste davali za agrar, pritom je i to sve išlo u džepove tajkuna veleposednika, do tada će svaka vaša laž biti laž, ništa više. Da je tako i da vam ne veruje niko, pa ni vi sami, uverićete se već 3. aprila. Sreća, pa nećemo puno čekati i na to - zaključio je Nedimović.

Kurir.rs