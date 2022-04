JEDNA STVAR POSTALA JE U POLITICI OČIGLEDNA, SVI JE VIDE A NIKO NE SHVATA Vuletić: Političari da više brinu o nacionalnom interesu

Na šta se sve predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo, a šta je podvukao u prvom televizijskom pojavljiovanju nakon izbora 3. aprila, šta se očekuje kao rezultat izbora? Ko je spreman da pređe preko svake reči i zbog ulaska u Skupštinu proda svoje birače, kao i kakvu kombinatoriku svi vide kao moguću za sastav nove skupštine, za televiziju Kurir govorio je sociolog Vladimir Vuletić.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je nečestitanje oponenata Aleksandru Vučiću.

- To su primetili mnogi i to je postao manir. To je, nažalost, postalo normalno. To govori o klimi naše političke scene. Ono što je posebno problematično je da živimo u teškom vremenu i teškim godinama koje tek slede. Političari će morati da se otvore prema pogledu šta se dešava oko nas, a ne da budu fokusirani samo na svoj cilj. Vučićev sinoćni nastup je pokazao zašto je on dobio toliko glasova - rekao je sociolog Vladimir Vuletić.

Vuletić je prokomentarisao i članstvo Srpske napredne stranke.

- U velikim strankama, kada ljudi osećaju neku vrstu sigurnosti, kada osećaju da iza njih stoji Aleksandar Vučić, koji će na neki način da ispegla sve, jednosavno počnu da posle nekog vremena smatraju da su Bogom dani, ne razmišljalju ni o opštim, ni o stranačkim, već samo o sopstvenim interesima - rekao je Vuletić.

