NOVA PROVOKACIJA! KANCELARIJA ZA KIM: Opljačkana crkva u Velikom Ropotovu na Kosovu, iz krstionice uzet sef

BEOGRAD - Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je noćas opljačkana Crkva Svetih Arhangela u Velikom Ropotovu i iz nje uzet novac namenjen za gradjevinske radove i izgradnju nove crkve.

Kako je saopšteno, "iz krstionice je uzet sef, koji je crkvenim kolicima odnet na groblje iznad crkve, gde je otvoren i iz njega je uzeta veća količina novca namenjenog za promenu poda u ovoj crkvi i za izgradnju crkve u selu Pančela".

"Od početka ove godine do danas ukupno je opljačkano i oskrnavnjeno jedanaest pravoslavnih crkava i ta činjenica predstavlja pravu sliku odnosa vlasti u Prištini prema sakralnim objektima SPC na Кosovu i Metohiji", ocenila je Kancelarija i dodala da na taj način privremena administracija u Prištini šalje jasnu poruku "da joj do suživota i do stabilizacije situacije na terenu nije uopšte stalo".

foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Кancelarija za Кosovo najoštrije je osudila ovakve i slične napade na srpske crkve i manastire i pozvala medjunarodnu zajednicu da konačno reaguju i zaustave "divljanje i anticivilizacijsko ponašanje albanskih ekstremista".

Kurir.rs