KADA RUSIJA POBEDI ZA NJU JE STVAR ZAVRŠENA ALI NEĆE BITI ZA DRUGE Basara i Perović o međunarodnoj krizi BOLJE DA SE MI ODMAKNEMO!

Gošća Svetislava Basare u emisiji “Crveni karton” na Kurir televiziji bila je istoričarka i političarka Latinka Perović.

foto: Zorana Jevtić

Basara i Latinka su kroz razgovor pretresli političke događaje u Srbiji tokom poslednjeg veka. Bavili su se temama kao što su Kraljevina Jugoslavija, Tito, Ranković, Milovan Đilas, Dobrica Ćosić, njihovim odnosima, postupcima i posledicama. Ali, su se u razgovoru Svetislav Basara i Latinka Perović okrenuli i sadašnjoj međunarodnoj krizi.

- Smatram da je bila pogrešna strategija i relativno demokratski orijentisanih partija i NVO. Evropa nam je dala okvir, pokazala spremnost da nas primi, davala sredstva. Čekajte, vi nešto iznutra morate da uradite. Ta strategija očekivanja obaveznosti Evrope da nas uključi je bila pogrešna. To je nepoznavanje Evrope. To je život po pravilima, uslovima, pretpostavkama. Vi vidite samo bolju stranu evrope koja ima cenu koju niste spremni da platite, što je duboko pogrešno - rekla je Latinka Perović u Crvenom kartonu.

foto: Zorana Jevtić

- Nismo društvo sklono askezi, možda je to bilo ranije. Ovde vole jako dobro da žive, a da ne ulože trud. Politika je jedna od prečica i negativna selekcija. Stvara se začarani krug. Ali neki potres spolja će morati da se desi - rekla je Latinka Perović.

Latinka Perović smatra da je taj potres u toku.

- Taj potres je u toku, a ovaj je veoma opasan za nas koji se ponašamo kao da smo na periferiji sveta. Naš se ništa ne tiče, a nije tako. Ne smemo ostati neopredeljeni u tome - rekla je Latinka Perović u Crvenom kartonu.

Basara smatra da je pred nama veliki izbor i da će, kako kaže, sutra kada Rusija pobedi, njene saveznice snositi posledice.

foto: Zorana Jevtić

- Za 3 meseca ćemo morati da napravimo izbor jer je ovo najveći potres posle 2. svetskog rata i izazvaće velike posledice. Ko zna da li ćemo imati Tita koji će morati da kaže istorijsko ne. Kad sutra Rusija pobedi, stvar je za nju završena, ali će svi deliti njenu sudbinu od njenih saveznika. Po meni je to greška Rusije, bitno je da mi izmaknemo od te sudbine - rekao je Svetislav Basara.

- Mislim da je opasna relativizacija. Mi jesmo mali narod, ali to je izbor između dobra i zla i ne možete da privremeno budete na strani zla, pa ćete posle videti - dodala je Perović.

foto: Zorana Jevtić

Basara je dodao da Srbija ne pripada azijskom svetu, već evropskom, kao i Rusija, samo što ona to, kako kaže, ne želi da bude.

- Hlapnje nacionalista su nenaučna fantastika, politička fantastika, to u Rusiji služi kao propaganda, niko od ozbiljnih ljudi ne veruje u to. Ovde se to smatra zdravo za gotovo. Mi ne pripadamo tom krugu, ni ruskom ni azijskom, moramo da se pridružimo zapadnoj civilizaciji u najširem smislu. I Rusija je deo Zapada, ali neće to da bude. Vratimo se na liberalni pokret njegovo propadanje, kako vi do ocenjujete - rekao je Basara.

Latinka Perović dala je i svoje mišljenje zašto smatra da je liberalni pokret propao.

- Pripisujem to velikoj neodređenosti vodećih ljudi koji nisu imali te ambicije. Izgubljena je veoma važna, a realistična šansa. To nije bilo izmišljeno, s generacijom ljudi - zaključila je Latinka Perović u Crvenom kartonu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:20:34 CRVENI KARTON 09.04.2022. MILIVOJ BEŠLIN