POZNATI PISAC POD KONTROLOM UDBE JE BIO KREATOR MITA O RANKOVIĆU Istoričar Bešlin otkrio najveće INTRIGE i AFERE SFRJ

U emisiji "Crveni karton" na Kurir televiziji gost je Milivoj Bešlin, istoričar otkrio je neke zanimljive detalje iz naše istorije.

Autora i voditelja emisije Crveni karton je Svetislava Basaru zanimala je uloga Dobrice Ćosića u političkim delovanjima.

- Čitao sam mnoge dokumente. Znamo šta je bilo opravdanje za Brionski plenum - prisluškivanje i tako dalje. Da li ga je bilo ili ga nije bilo, verovatnije je da ga nije bilo. Vi u jednom takvom autoritarnom sistemu gde je Ranković dvostruko moćan čovek, on je kontrolor UDBE, koja ima i političku funkciju, kao što znamo, a bio je i organizacioni sekretar partije, koja je ključna. Ima dve ključne pozicije i faktički je broj dva. Vi nemate drugu mogućnost da ga maknete sem da izvedete neki partijski puč ili aferu. To je urađeno za da i po ili dva. Jugoslovenski komunisti do urade, a onda ostave srpskim komunistima od jula meseca do septembra osmisle i prezentuju javnosti prave razloge za Rankovićevu smenu. Onda se dešava ta poznata 6. sednica Centralnig komiteta gde oni otvaraju dubinska pitanja, a ne spominju prisluškivanje. Oni tada otvaraju kosovski argument Rankoviću - rekao je u Crvenom kartonu kod Svetislava Basare istoričar Milivoj Bešlin.

Milivoj Bešlin je otkrio i šta se desilo kada su otvorili arhive Udbe.

- Otvaraju i pitanje represije UDBE na Kosovu i Metohiji. Izlaze i albanski i srpski političari sa Kosova i Metohije, gde govore, uglavnom Albanci šta su prošli kroz Prizrenski proces i prikupljanje oružja. Ta sednica je objavljena da bi se ljudi upoznali sa svim, ali su najgore stvari sakrili. Procesuirali su jedan broj funkcionera Udbe - rekao je Bešlin u Crvenom kartonu.

Podsetimo, u jesen 1965. godine odlukom Vojina Lukića, tadašnjeg organizacionog sekretara CK SK Srbije, UDBA je pokrenula praćenje Stanke Veselinov, koja je bila učesnica Narodnooslobodilačke borbe i društveno-politička radnica SFR Jugoslavije i SR Srbije i žena Jovana Veselinova, društveno-političkog radnika SFRJ. Odobreno je sakupljanje podataka o njoj. Njen slučaj je vodio Milan Đoković Pop. Ova afera je iskorišćena i u političkom obračunu s Aleksandrom Rankovićem. Podsetimo, bila je praćena zbog sumnje da joj je ljubavnik bio Matija Bećković.

- To je bio jedan od argumenata. Ključan je bio politički argument. Nikada nisam video u dokumentima da su oni ozbiljno računali na to prisluškivanje (Stanke i Jovana Veselinova, prim.aut.). Formalno on je bio najjača politička figura (Jovana Veselinov, prim.aut) u najvećoj državi u Jugoslaviji. Udba je ta koja je ozvučila njegovu ženu. Pratila je. Grozne stvari koje su prisluškivali su transkribovali i ostavljali na stoli predsednika srpske partije. To je jedna užasna stvar koja je ubrzala Rankovićevu smenu. Na kraju te afere su svi stradali. Stradao je Ranković, stradao je i predsednik Srpske partije Jovan Veselinov, nejgova žena, a samo je jedan mladi pesnik avazovao iz svega toga, što je veoma indikativno. To je jedan od razloga. Suštinski razlog je bio politički - rekao je Bešlin.

Sahrana Aleksandra Rankovića, koji je umro 1984. godine, okupila je više od 100.000 ljudi. Otkrio je i da je i na koji način Dobrica Ćosić bio saradnik Udbe.

- Mit o zaštitništvu srpstva je nastavio da živi. Jedan od kreatora tog mita je Rankovićev prijatelj i saradnik Dobrica Ćosić. Ćosić piše Titu u vreme Brionskog plenuma, odnosno razočaran svim onim što se desilo. Kaže - ni vi više nećete biti Tito bez Rankovića. To je vrlo teška rečenica. Zaista je tako napisao. Titu se moglo reći, samo je pitanje konsekvenci. Dobrica Ćosić, koji je zaista važna i neponovljiva osoba, srpske države, bio spona između države i društva. Dobrica Ćosić je do 1968. godine bio i tamo i ovde. On je bio spona između vlasti i kritičke misli.

