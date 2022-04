JEDNOSTAVNO NEDOSTAJANJE... Zukorlićeva udovica oglasila se posle optužbe njegovog sina da TRČI PRED RUDU

Druga žena preminulog lidera Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, Elma Elfić Zukorlić, oglasila se kako bi odgovorila muftijinom sinu Usameu, koji joj je prethodno poručio da "trči pred rudu".

"Jednostavno ću napisati: Nedostajanje… Ostavljam tri tačke, ne slučajno, već namerno da mogu dodati sijaset reči koje bi upotpunile početnu reč. Nedostaju događaji koji su podizali dostojanstvo i širili ljubav i razumevanje među narodima. Nedostaje zaštita i ljubav. Nedostaje objektivnost i istina. … I opet ostavljam tri tačke za mnoštvo rečenica koje bih u ovom trenutku mogla napisati. Iftari upriličeni godinama unazad u Klubu narodnih poslanika u organizaciji akademika Muamera Zukorlića", napisala je Elma na Instagramu pored svoje slike s muftijom.

Ona je time reagovala na reči Usame Zukorlića, koji je pre nekoliko dana, osvrćući se na spekulacije da je u lošim odnosima sa Elmom, rekao:

"Voleo bih da znam kome je u interesu da tu temu stavlja u prvi plan u odnosu na temu istrage pod kojim okolnostima je umro muftija Muamer Zukorlić. To je nešto na šta se mi fokusiramo i što nas jedino u ovom trenutku zanima. To što se neko od članova porodice oglašava u javnosti, kako kaže naš narod, 'trči pred rudu', ne znam iz kojih razloga to radi".

Podsetimo, Usame je ispred porodice tražio ekshumaciju tela Muamera Zukorlića i istragu tvrdeći na osnovu analiza urađenih u dve nezavisne laboratorije da je njegov otac otrovan.

(Kurir.rs)

