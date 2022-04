OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI SAZIV SKUPŠTINE SRBIJE: Najviše ekonomista i pravnika među odbornicima, ima i GLUMACA, SPORTISTI, PEVAČICA

Ponavljanjem glasanja na biračkom mestu broj šest u Bujanovcu 28. aprila, ako ne bude novih prigovora i žalbi, konačno bi posle mesec dana trebalo da bude stavljena tačka na parlamentarne izbore.

Ukoliko ne bude promena u foto-finišu, a Koaliciji Albanaca doline navodno nedostaje oko 400 glasova za prelazak cenzusa (na preostalom glasačkom mestu je upisano 1.089 birača), mesto u Skupštini Srbije bi zauzeli predstavnici 11 izbornih listi, od kojih su pet manjinske. Ovo je znatno više nego u prethodnom, 12. sazivu Narodne skupštine kada smo imali poslanike sa sedam izbornih lista, od kojih su četiri bile manjinske.

Međutim, ono što je još interesantnije, u novom 13. sazivu Skupštine Srbije, kako prenosi N1, svoje predstavnike imaće čak 34 stranke, pokreta ili udruženja, a broj poslaničkih grupa, sasvim je izvesno, biće najveći od 1990. godine, kada je obnavljeno višestranačje u Srbiji.

Najviše pravnika i ekonomista

U parlamentu će sedeti najviše pravnika (39) i diplomiranih ekonomista (34), zatim profesora (25) i politikologa (19), kao i po 11 lekara i penzionera. Među poslanicima biće i nekoliko aktivnih i bivših sportista, trojica glumaca, dvojica bivših visokih oficira, jedna operska pevačica i jedan pilot. Broj žena u novom skupštinskom sazivu biće manji nego u prethodnom – ukupno 94 (37,6 odsto).

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Zavetnici su jedina politička stranka koja je na izborima samostalno prešla cenzus od tri odsto i obezbedila svojih deset poslanika, na listi SNS bilo je još devet koalicionih partnera, pa će naprednjaci nakon preraspodele mandata imati umesto 120 “samo” 95 poslanika, a ostali će pripasti partijama koje predvode Krkobabić, Ljajić, Drašković, Karić, Vulin, Popović, Rističević...

Slična situacija je i sa glavnom opozicionom listom Ujedinjeni za pobedu Srbije gde će čak sedam stranaka, sindikata i pokreta dobiti svoje predstavnike. Najviše će ih imati Narodna stranka - 12, po deset Stranka slobode i pravde i Demokratska stranka, tri Pokret slobodnih građana, te po jednog Pokret za preokret, Sindikat Sloga i Pokret Otadžbina.

Iako su mnogi koaliciju NADA, pre svega zbog predsedničkog kandidata Miloša Jovanovića, povezivali isključivo sa Demokratskom strankom Srbije, DSS će dobiti “samo” sedam od 15 njihovih mandata, pošto će isto toliko poslanika imati i Monarhisti, a jednog prilično nepoznati pokret „Nema nazad - iza je Srbija“, predvođen generalom Delićem.

Kada su manjinske liste u pitanju, ubedljivo najbrojniji će, tradicionalno, biti Savez vojvođanskih Mađara (SVM) sa pet predstavnika, dok će sa listom Vojvođani ovoga puta i predstavnici Hrvata, odnosno Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, biti deo novog saziva Narodne skupštine.

Moguće ostavke i rokade

Ipak, treba napomenuti da je poznat broj poslanika po listama, pa i po strankama, pokretima, udruženjima i sindikatima koji će imati svoje predstavnike, ali ne i konačan spisak imena. Naime, izvesno je da će neki od ljudi koji se nalaze u vrhu lista koje su izborile mesto u parlamentu, pre svega kada su nestranačke ličnosti u pitanju, odustati od poslaničkog mandata. Znak pitanja je kod SNS, na primer, pored imena Dane Grujičić, Stojana Radenovića, Jelene Begović, Marije Zdravković, Jovana Kolundžije... Može se desiti da će se neki od njih naći i u novoj Vladi Srbije, a onda bi to bio razlog za “povlačenje” iz parlamenta.

Prema važećim zakonima, kada poslaniku koji je izabran sa koalicione izborne liste prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom sledećem kandidatu na izbornoj listi kome nije bio dodeljen - pripadniku iste političke stranke.

Tako se na “listi čekanja” SNS, ispod 120. mesta koliko su osvojili mandata, nalaze Dalibor Ščekić, Srđan Simić, Andrijana Avramov, Sandra Joković, Đorđe Todorović, Marija Todorović... dok su kod SPS, na primer, prvi za “uskakanje” u poslaničke klupe Sanja Ćalović, Vesna Ivković i Radovan Arežina.

Interesantno je da se na izbornim listama nisu našli mnogi ministri iz redova SNS i SPS, pa ako ne dođe do obnavljanja koalicije naprednjaka sa socijalistima, posle više decenija nećemo tako često gledati jednog Ivicu Dačića, Aleksandra Antića, Novice Tončeva ili Branka Ružića. Baš kao što je veliko pitanje koliko će u prvim redovima nadalje biti Vanja Udovičić, Radomir Ratko Dmitrović, dr Zlatibor Lončar, Gordana Čomić...

Naziv liste, ime stranke, pokreta udruženja i broj poslanika u parlamentu Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve Srpska napredna stranka 95 Socijaldemokratska partija Srbije 7 Partija ujedinjenih penzionera 6 Pokret snaga Srbije 3 Srpska narodna partija 2 Pokret socijalista 2 Srpski pokret obnove 2 Narodna seljačka stranka 1 Bolja Srbija 1 Ujedinjena seljačka stranka 1 Ujedinjeni za pobedu Srbije Narodna stranka 12 Stranka slobode i pravde 10 Demokratska stranka 10 Pokret slobodnih građana 3 Pokret za preokret 1 Sindikat Sloga 1 Pokret Otadžbina 1 Ivica Dačić premijer Srbije Socijalistička partija Srbije 23 Jedinstvena Srbija 8 Zeleni Srbije 1 Nada za Srbiju Demokratska stranka Srbije 7 Monarhisti 7 Nema nazad - iza je Srbija 1 Moramo Ne davimo Beograd 5 Otvorena građanska platforma Akcija 4 Ekološki ustanak 4 Dveri - POKS Dveri 6 Pokret za obnovu Kraljevine Srbije 4 Zavetnici Zavetnici 10 Savez vojvođanskih Mađara SVM 5 Muftijin amanet - Stranka pravde i pomirenja SPP 3 Zajedno za Vojvodinu - Vojvođani Demokratski savez Hrvata u Vojvodini 1 Zajedno za Vojvodinu 1 SDA Sandžaka - Sulejman Ugljanin SDA 2

Gradonačelnik mora da bude iznad crte

Kada je Beograd u pitanju, najviše odbornika imaće lista koju predvodi SNS - 48, zatim Ujedinjeni za pobedu Beograda 26, Moramo 13, SPS- JS osam, koalicija NADA 7, Zavetnici i Dveri-POKS po četiri.Međutim, i ovde će nosioci lista morati da dele kolač sa koalicionim partnerima, baš kao na republičkom nivou.

Kada je opozicija u pitanju, sa liste UZPB najviše odbornika imaće Đilasov SSP - 13 (podeliće sa manjim članovima liste), Demokratska stranka sedam i Narodna stranka šest. I oni ovde imaju “listu čekanja” pa su prvi ispod crte, odnosno 26. mesta - Nina Umićević, Božidar Vuković, Zoran Marjanović i Branimir Kuzmanović, nekadašnji predsednik Opštine Vračar.Kod naprednjaka među 48 onih koji su prvobitno zacrtani da budu gradski odbornici, 27 je muškaraca i 21 žena, a s obzirom na to da se kao i u ranijim sazivima očekuje popriličan broj ostavki već prilikom potvrđivanja mandata, izvesno je da će u skupštinske klupe sesti i Nebojša Mladenović, Mirjana Stanković, Vladimir Vasić, Emir Šefiti, Nemanja Šegrt...

U Skupštini grada Beograda odbornička funkcija nosi dodatnu težinu pošto je jedan od uslova koje mora da ispuni budući gradonačelnik da je član gradskog parlamenta. S obzirom na to da je izvesno da će SNS formirati novu gradsku vlast, kao glavni kandidati za 68. gradonačelnika Beograda (sigurno će biti novo ime pošto je aktuelni dr Zoran Radojičić bio samo u trci za republički parlament) figuriraju ljudi koji su bili na čelu liste - Aleksandar Šapić, Goran Vesić i dr Marija Zdravković. Teoretski bi to još mogli da budu, na primer, Ana Brnabić i Siniša Mali, koji su na 63. odnosno 67. mestu liste SNS, ali bi za to bila potrebna mala “kombinatorika”, odnosno da 20-tak odbornika koji su ispred njih podnesu ostavke. Slično je i sa liderom SSP Draganom Đilasom koji je bio 60. na izbornoj listi.

