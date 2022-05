PREDSEDNIK VUČIĆ IZ DAVOSA: Ukrajina je jedna i jedina tema! Ovde svi gledaju sebe i svoje probleme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Davosu, gde prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić je rekao da je u Davosu jedna i jedina tema Ukrajina i sve što se tamo zbiva, a sve ostalo je skrajnuto.

Kako kaže danas je razgovarao sa mnogo svetskih i ekonomskih lidera.

"Nemam pravo da govorim o čemu smo razgovarali. To je naš posao i svi dele zabrinutost za to šta će se zbivati u svetu i kako da pronađu rešenje za sebe - kako da kupe što više hrane i uglja. Gledaju da nađu rešenje za naftu, gas. Ukrajinci su zauzeli rusku kuću i sada tu predstavljaju njihove zločine. Ove godine je Davos obeležen ukrajinski bojama, što je očekivano", naveo je Vučić govoreći za TV Pink.

foto: Printscreen PINK

O susretu sa Kurtijem

"On će reći kako će mali Putin po nalogu velikog Putina da provodi ratove na Balkanu i to je to, to je ta retorika. Ja ću da govorim žestoko i to je to. Meni je važno da sam ovde imao mnogo važne susrete i da svi gledaju sebe, kako će da prežive ovu krizu i važni su mi ti razgovori".

foto: Printscreen PINK

O gasu i hrani

"Govorili su da neće biti razgovora sa Putinom, a šta ćemo kad bude? Onda će da kažu eno ga, pregovara sa Putinom. Šta god da uradite, bićete krivi. Morate da razmišljate kako ćete da provedete gas. Zamislite da nismo izgradili gasovod. Jedino da uzmete konopče da se obesite. Niko to neće da kaže. Mi smo to izgradili novcem građana Srbije, ali nismo opteretili zemlju. Sada moramo da dogovorimo dobru cenu, pa da obezbedimo druge sirovine. Sve ćemo to da gledamo da uradimo i da budemo jednako dobro pripremljeni, a možda i bolje od razvijenih evropskih zemalja. To ćemo sve da uradimo dok građani budu na letovanju, dok se budu kupali. Kao što smo se danas borili za šećer. Mi smo zaštitili cenu od jednog kilograma. Ali, dođu pčelari ili ljudi kojima treba više i oni kupe od po kilogram, šta će im 50 kila džak ako je ovo jeftinije. Mi ćemo zaštititi i cenu šećera na veliko i sve to rešavamo u hodu. Mi sa hranom nemamo većih problema".

(Kurir.rs)