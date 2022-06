DA LI ĆE FRANCUSKA POSLATI PETOG IZASLANIKA ZA ZAPADNI BALKAN? Diplomata Paić o potencijalnim ciljevima Francuske

Budući da izaslanike za Zapadni Balkan već imaju SAD, Nemačka, Velika Britanija, ali i Evropska unija, nije nemoguće da i Francuska želi da pošalje svog predstavnika.

Francuski izaslanik bi bio peti, do sada su imenovani Gabrijel Eskobar, Manuel Zaracin, Miroslav Lajčak i Stjuart Pič.

Ideju o stvaranju jednog sveobuhvatnog evropskog političkog foruma koji ne bi bio zamena ni za EU, ni za Savet Evrope, niti za Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OESS), ali bi omogućio izgradnju zajednice koja bi okupljala sve evropske države, bez obzira na njihov status u EU ili odnose sa Evropskom unijom, prvi put je izneo francuski predsednik Emanuel Makron. O formiranju foruma razgovaraće se na sastanku Evropskog veća 23. i 24. juna u Briselu.

Da li će Francuska poslati petog izaslanika i sa kakvim ciljem? Kakav pristisak na Srbiju može da izvrši Francuska pred sam kraj njenog predsedavanja EU?

Odgovor na ova pitanja dali su gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost i bivši diplomata Milisav Paić.

- Rečeno je da Francuska na neki način želi da ispolji dominaciju na ovom prostoju. Mislim da mi to ne bismo doživeli kao neki veliki pritisak, ali pre svega moramo proveriti ovu informaciju i da li će zaista Francuska poslati svog petog izaslanika. Svaka država u EU ima svoje interese - rekla je Andrić.

Paić smatra da Francuska pokazuje veće razumevanje prema Srbiji u odnosu na ostale države.

- Francuzi su vrlo rezervisani prema proširenju EU i oni su na neki način i rekli da EU treba da se konsoliduje iznutra a tek onda kada se reše ti odnosi da može da se razgovara o proširenju EU. Time je to pitanje proširenje EU pomereno za neki nepoznat datum i teško je govoriti kada bi to moglo da bude. Evropski parlament je predložio da Brisel što pre prizna Ukrajini status kandidata i to ima snažne geostrateške konotacije. Barem jedna petina Ukrajine se nalazi pod kontrolom Rusije, a to će se tek povećati kako stvari stoje. Pitanje je da li Ukrajina uopšte ispunjava uslove za EU. Francuska prema Srbiji pokazuje razumevanje više od drugih zemalja i moguće je da bi imenovanje francuskog izaslanika za Zapadni Balkan bio u funkciji jednog pokušaja da se preko Francuske lakše moglo da se nađe način da se Srbija pridobije i da učini određene korake koji bi zadovoljili interese Zapada. Oni verovatno pokušavaju preko Francuske tako nešto da učine. Francuzi bi takođe bili u situaciji da Srbiji nešto više ponude od ostalih zemalja - rekao je Paić.

