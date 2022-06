PREMIJERKA BRNABIĆ: Nigde u dokumentima EU ne piše da Srbija treba da prizna takozvano Kosovo

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija u posebno teškoj situaciji pošto se njen evropski put uslovljava priznavanjem tzv. Kosova, iako se to ne pominje nigde u pregovaračkoj poziciji EU, a što je, navodi, rezultat licemerja zemalja koje su priznale tzv. Kosovo, pre svega onih iz EU.

- Ogromna je kompleksnost tog pitanja i Srbija je u specifičnoj poziciji, zato što te zemlje kada pogledaju u Srbiju, oni kao u ogledalu vide svoje licemerje, duple standarde i bruku, a to ne žele da vide", poručila je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara na Ohridu, gde je učestvovala na Prespa forumu.

foto: Beta/Viktor Irvin Ivanov

Kako je rekla, od kad je izbio rat u Ukrajini, Srbija je u još težoj situaciji, zbog ogromnog licemarja velikog broja zemalja EU i nekih drugih koje su priznale tzv. Kosovo.

- Oni se, svim srcem i dušom, bore za teritorijalni integritet Ukrajine, potpuno u skladu sa principima međunarodnog prava, za teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, u čemu imaju našu punu podrušku. Istovremeno, taj prvi princip međunarodnog prava nije važio za Srbiju. Oni su ga prekršili 1999. i 2008. godine - istakla je Brnabić.

Ona je upitala i kako teritorijalni integritet međunarodno priznatih država mora da se brani po svaku cenu u slučaju Ukrajine, dok u slučaju Srbije može da se prekrši.

- Kako može da se bombarduje jedna zemlja bez odluke UN, što je bila agresija Srbiju, a danas se misli da je to katastrofalno. To i jeste katastrofalno, ali kako to katastrofalno ne može da se primeni na nama - dodala je premijerka Srbije.

foto: Beta/Viktor Irvin Ivanov

Kako je rekla, pojedine zemlje stepen licemerja pokazuju i time što su prekršile Rezoluciju SB UN 1244 time što su priznali tvz. Kosovo, dok se u svim drugim problemima pozivaju na puno poštovanje rezolucija UN.

- Ko onda u ovom svetu odlučuje, pošto u ovom svetu više očigledno nema međunarodnog prava, već prava jačeg i sile? Koja rezolucija Saveta bezbednosti se poštuje, a koja ne? Terate i ucenjujete oni koje nisu priznali Kosovo da ga priznaju i time da kršite Rezoluciju Saveta bezbednosti - ukazapa je Brnabić.

Ona je naglasila da je to presedan, koji se, kada je jednom postavljen, ponavlja.

- To će otežati put svih nas u EU i to se već dešava Srbiji. Time što se u našoj pregovaračkoj poziciji govori o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova sa zvezdicom, koja garantuje teritorijalni integritet Srbije u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244 u njenim međunarodnim granicama, i nigde se ne pominje priznavanje Kosova od Srbije, o čemu sada čujemo da se očekuje - istakla je premijerka.

Poručila je da je to presedan i da bi bilo najbolje da se svi vrate na pozicije međunarodnog prava i međunarodnog poretka.

- Tada će sve će biti lakše, jer ono što je agresija reći će se da je agresija, ono što je poštovanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država će biti poštovanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, i njegova nepovredivost, ni po koju cenu. Onda ćemo svi znati na čemu smo - zaključila je Brnabić.

(Kurir.rs)