NEBOJŠA STEFANOVIĆ DAVAO IZJAVU SKORO 3 SATA: Evo šta je ministar rekao po izlasku iz SUK (FOTO/VIDEO)

Ministar odbrane Nebojša Stefanović napustio je Sektor za unutrašnju kontrolu posle skoro tri sata.

Ministar Stefanović je pozvan da u svojstvu građanina da izjavu radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti povodom tvrdnji i drugih navoda iznetih u javnost prethodnih dana.

"Verujem da smo dodatno rasvetlili neke detalje. To je, naravno, dalje u rukama Tužilaštva, koje će, verujem, rasvetliti sve slučajeve i doći do potpune istine. Imam poverenja u naše državne organe da imaju kapacitet i snagu da to urade", rekao je Nebojša Stefanović.

Ranije danas izjavu je dala i bivša državna sekretarka u MUP-u Dijana Hrkalović, koja je u SUK provela šest sati.

