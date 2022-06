IDEMO NAPRED! Penzije skaču za 19,1 odsto, raste i minimalna zarada! Za odmor u Srbiji 200.000 vaučera od 15.000 dinara, GASA IMA

Uz poruku da država Srbija želi da njeni građani žive bolje, uprkos velikim problemima koje stvara rat u Ukrajini, predsednik Aleksandar Vučić juče je najavio najveće povećanje penzija, značajan rast minimalne zarade, turističke vaučere od 15.000 dinara za 200.000 ljudi i povoljnu situaciju s gasom tokom zime.

O optužbama Hrkalovićke i Stefanovića Imam snimke prisluškivanih razgovora, sve je na tužilaštvu Na pitanja o razmeni optužbi i kontraoptužbi između ministra odbrane Nebojše Stefanovića i bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović, Vučić je poručio da nema ništa protiv ni Stefanovića niti Hrkalovićke, da veruje u institucije i da je taj slučaj sada u rukama tužilaštva. - Za mene je važan slučaj, kada sam dobio svoje prisluškivane telefonske razgovore, da znam da se to zaista dešavalo. I to nije priča, sam sam se u to uverio. Imam ih sačuvane u svom telefonu. To je za mene užasna stvar, ali ne želim da se bavim time, neka nadležni rade svoj posao. Ja ću da se bavim ključnim problemima države. Sada je taj slučaj na tužilaštvu i sudovima. A što se tiče „Jovanjice“, bolje da ništa ne kažem. Da vas pitam, kada se moj brat čuo sa ovim iz „Jovanjice“? Sudski dokazano - nikada. Tu nema ništa i sudske presude ima protiv ovog lažova iz Trstenika. Nego mi javite kad Vlahović bude potpisivao novi ugovor, da saznam koliko mi je sin zaradio - rekao je Vučić, aludirajući na ranije medijske navode opozicionih medija da mu je sin postao menadžer fudbalera Dušana Vlahovića.

foto: Ana Paunković, BETA

Pregovori s radnicima „Fijata“ Blizu smo dogovora Govoreći o pregovorima koje je imao s radnicima „Fijata“, predsednik je rekao da su razgovori vođeni dva sata, da je situacija komplikovana, ali da su blizu dogovora. - Mislim da smo blizu dogovora, oni će govoriti o detaljima, a mi ćemo sa „Stelantisom“ nastaviti da radimo da bismo deo obaveza prema radnicima mogli da ispunimo. Kao i kod svakog dogovora, moraju da se postignu kompromisi, a ja sam zahvalan radnicima koji su razumeli zakonska ograničenja. Očekujem da sa uspehom te razgovore privedemo kraju - izjavio je Vučić. On je otkrio i o čemu se može postići dogovor: - Mi smo sinoć sa „Stelantisom“ izgurali nešto što nismo imali. A danas smo gledali da podignemo finansijski okvir. Moramo da zaposlimo deo ljudi ovde. Deo ljudi u „Zastavu Tervo“, deo ljudi u „Borbene sisteme“ u Velikoj Plani. Dakle, dva su problema: ljudi koji hoće da nastave da rade a nemaju gde i ljudi koji neće da idu preko. Ti ljudi su u pravu. Nije lako da nekome kažete: „Moraš da radiš 24 meseca.“ Probaćemo da to promenimo na 12 meseci, da ljudi mogu da se vrate na određeno vreme kući. Pričali smo i o otpremninama, mislim da smo tu postigli dogovor. Pustiću da radnici o tome govore, izašli smo u susret u dobrom delu. Naši se razgovori sa „Stelantiom“ nastavljaju, do srede moramo da završimo sve.

foto: Fonet

Novac da ostane u zemlji

Vučić je u jučerašnjem obraćanju rekao da će ukupno kumulativno povećanje penzija biti 19,1 odsto, zaključno sa 1. januarom 2023. godine, i da je za to dobijena saglasnost MMF.

- Dvocifreno povećanje plata će biti, a minimalac će još dodatno biti povećavan. Time ćemo pokušavati da smanjimo jaz između bogatijih i siromašnih, a privatni sektor moramo da čuvamo. To su velike i važne stvari. Sastanak poslodavaca i sindikata o minimalnoj zaradi počinje 15. avgusta. Ako se ne postigne dogovor, od 1. septembra se uključuje država. Moramo ih brzo završiti. Očekujemo znatno povećanje cene minimalne zarade, smanjenjem doprinosa da smanjimo poreze i doprinose na zarade na 60,2 odsto, što bi bilo najniže dosad, i to je jedna od reformskih stvari koje smo preduzeli još od 2014. godine... Gledaćemo da najveći deo troškova minimalne zarade država preuzme na sebe, što će znatno uvećati i prosečne zarade - objasnio je predsednik i dodao da očekuje da ukupna međugodišnja inflacija bude između devet i 9,2 odsto.

O hapšenju Belivukovog klana Kačene su im bubice pod kola Predsednik je rekao da je srpska policija sama našle sve dokaze u slučaju klana Veljka Belivuk: - Sve dokaze smo sami našli. Ne zaboravite kakav je to rizik zahtevalo od momaka koji znaju da neki dostavljaju informacije iz sistema, koji su morali da pođu pod njihove automobile, čuvane 24/7, da im zakače bubice da ih pratimo. Da bismo mogli da saznamo da postoje tajni zidovi i da može da se otkriju gde su ljudi ubijani, klani... To smo sve mi radili.

foto: Zorana Jevtić

Nova mera je i podela vaučera od 15.000 dinara koji će za odmor u Srbiji moći da koriste penzioneri, nezaposleni i radnici čija mesečna primanja ne prelaze 70.000 dinara. Kako je naveo Vučić, opredeljeno je 200.000 vaučera, uz mogućnost da se proširi na još 100.000 ako bude velika navala.

- Navalite ljudi na naša prelepa jezera, banje, planine, da vidite koliko nam je zemlja prelepa i da budete zadovoljni i srećni. To ćemo već od ponedeljka ili utorka da organizujemo. Očekujemo da to bude veliko čudo. To radimo kako bi se ljudi upoznali sa sopstvenom zemljom, da još više zavole Srbiju i da novac ostane u našoj zemlji - izjavio je on i napomenuo da se ovi vaučeri moraju potrošiti do kraja oktobra, jer se nova podela planira za zimski odmor.

Govoreći o problemima u energetici s kojima se država suočava zbog ratnih zbivanja u Ukrajini, Vučić je naglasio da dobrih vesti ima u snabdevanju gasom.

O rusko-ukrajinskom sukobu Preti nam svetski rat Ako ne bude mira u Ukrajini po okončanju borbi oko regiona Donbas, uslediće suroviji svetski rat nego što je bio Drugi svetski rat, naveo je Vučić. On je apelovao na Zapad i na Rusiju „da pristupe stvaranju primirja i mira“ kada se završe borbe oko Donbasa, regiona na istoku Ukrajine. - Kada ovo oko Donbasa bude završeno, ako se tada ne uspostavi mir, imaćemo gori svetski rat nego što je bio Drugi svetski rat. To govori mali čovek s Balkana, pošto dobro znam i jedne i druge. Molim sve da pristupe stvaranju primirja, mira kada se završe borbe oko Donbasa, inače odosmo svi - kazao je Vučić.

Skupe, ali dobre vesti

- Rizici su u tri nivoa. U nivou snabdevanja električnom energijom, gasom i naftom i naftnim derivatima. Struju više nećemo moći lako da kupujemo, moramo da imamo garancije da ćemo imati struju koju danas plaćamo. Gledamo da danas to kupimo, a da je potrošimo za Svetog Nikolu ili kada nama odgovara, a te cene su veoma visoke. Kada je reč o gasu, imamo dobrih vesti. Ugovorom s „Gaspromom“ rešili smo oko 64 odsto naših potreba. Napravili smo i dobar dogovor za finansiranje preko mađarske OTP banke. Mi ćemo u naredna dva meseca napuniti 150.000.000 kubnih metara gasa u Mađarskoj. Do 1. septembra ćemo napraviti u rezervi 400 miliona kubnih metara gasa... Naš je cilj da dođemo do 700 miliona kubnih metara gasa. Dakle, mogu atomske bombe da padaju, mi gasa imamo u rezervi za dva meseca. Vesti o gasu su skupe, ali dobre - objasnio je Vučić.

Kako je napomenuo, problem s naftom je veoma komplikovan.

detalji sa ovonedeljnog samita u Briselu Od nas 16 članica EU tražilo da uvedemo sankcije Vučić kaže da danas u Srbiji postoji „velika histerija protiv EU“, koja previđa benefite koje imamo od Unije. Lepo je to kada možemo da gledamo TV i ponekad da opsujemo, ali nemojte da zaboravimo da mi ogroman novac imamo zahvaljujući investicijama i podršci iz EU. Nije mi bilo lako u Briselu. Nije lako slušati da vam 16 predsednika vlada ili država direktno ili indirektno govori o usklađivanju Srbije prema restriktivnim merama ka Rusiji. Ali ne treba da zbog toga odemo u drugu krajnost i pomislimo da možemo da pronađemo zamenu za to tržište, bolje partnere od onih u EU ili drugi politički put - upozorio je predsednik i naveo da 500.000 naših ljudi indirektno radi u stranim kompanijama, od čega su dve trećine iz EU. On je podsetio da su određene zemlje EU u direktnom ratu protiv Rusije i da Balkan ove godine na samitu nije bio velika tema. Velika vest je bila Ukrajina. Ja kao đavolji advokat sam imao jedno pitanje koje neću ponoviti javno. Pitanje na koje je veoma teško odgovoriti kada su u pitanju Moldavija i Ukrajina, posebno Ukrajina. Nama su decenijama govorili da njima ne treba novi Kipar u Evropi. A sada vidite da mogu da dobiju i tri Kipra, četiri Kipra. To vam govori da je politika uvek bila dominantna i presudna. Viktor Orban je rekao da su u ekonomskom smislu Srbija i Crna Gora mnogo spremnije da budu deo EU. Ali koga to briga - rekao je Vučić.

- Moramo da nađemo zamenu za rusku naftu. Nafta može da dođe preko Jadranskog naftovoda, a pojedini koji snabdevaju naftom iz Kirkuka počeli su da ucenjuju zato što je „Gasprom“ većinski vlasnik NIS i kažu da neće da sarađuju s Rusima... Danas je Srbija blizu najniže cene nafte na pumpama u regionu. Sve nam se svelo na NIS. Naša rafinerija u Pančevu radi sa 100 odsto kapaciteta. Moramo da pronađemo rešenje - naglasio je predsednik.

Naveo je i da Srbija neće imati problema s hranom.

Ivana Kljajić

foto: Kurir

