HRVATI IMAJU VEČNI KOMPLEKS OD VUČIĆA I SRBIJE! Ministar Stefanović o sramnoj kampanji iz Hrvatske protiv srpskog predsednika

- Onaj ko se za sobom osvrće i nemirno spava, koga more slike ubijene dece u jasenovačkom i drugim logorima i stotina hiljada žrtava čije duše lutaju, onaj ko je proterivao Srbe sa vekovnih ognjišta i palio im ikone, ne može to da izdrži. Zato mora nekog drugog da nazove zločincem. Taj koji u sebi ne može da podnese ogromnu, bolesnu i iskonsku mržnju, ko ne ume da bez mržnje prema Srbima i Aleksandru Vučiću udahne vazduh, ne uspeva da kontroliše patološki nagon za uništenjem, vekovni, duboko usađeni i pažljivo negovani, on ga projektuje baš u tog Vučića i u taj srpski narod - izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović reagujući na sramnu kampanju koja se iz Hrvatske vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nebojša Stefanović foto: Ministarstvo odbrane

Ministar vojni kaže da je "teško nositi krvavo nasleđe nacističke NDH, i sigurno ta teška trauma teži da se negde isprazni."

- A na koga drugog, nego na predsednika Vučića. Samo što ih neće osloboditi odgovornosti za 700.000 duša iz Jasenovca i neće izbrisati istinu. A neće ni ućutkati Vučića da je govori još glasnije - kaže Stefanović i dodaje:

- Gotovo je besmisleno komentarisati najniže pokušaje hrvatskih medija koji prethodnih meseci u kontinuitetu na svaki mogući način pokušavaju da satanizuju Aleksandra Vučića. To što crtaju karikature i nazivaju pogrdnim imenima, samo je još jedan dokaz nivoa njihove političke borbe i nedostatka bilo kakvog argumenta ili suštine koju bi zamerili Vučiću. To što u brutalnim tekstovima u kojima ga vređaju i udaraju na najdublje i najsvetije, na njegove pretke, žrtve Jasenovca, a uz to stavljaju porodičnu fotografiju - govori koliko se ti ljudi nisu odmakli od onih kojima je "srbosek" bio mera odnosa prema jednom narodu. Oni su ti koji su Aleksandru Vučiću zabranili da se pokloni žrtvama Jasenovca, deci, ženama, starcima, koji su bili krivi samo zato što su rođeni kao Srbi. Oni su ti koji imaju večni kompleks od Aleksandra Vučića i Srbije.

foto: EPA Stephanie Lecocq, Shutterstock

Stefanović je podsetio na narodnu izreku "Ako hoćeš da te mrze, reci svakome ko je ko", zato, kaže ministar, mrze Aleksandra Vučića.

- Zato što ima snage, hrabrosti i duše da kaže istinu svakome u lice, zato što čiste savesti može da izađe svakome na megdan i da se bori za istinu i pravdu. Zato što se zavetovao da nikada nećemo zaboraviti žrtve Jasenovca, Stare Gradiške, Siska, kao ni drugih logora u kojima je vršen genocid nad našim narodom. Zato što zahvaljujući njemu obeležavamo i tugujemo svakog 4. avgusta na godišnjicu "Oluje", dok su njegovi prethodnici pokušavali da Srbi kolektivno zaborave ovo najveće etničko čišćenje u savremenoj Evropi. Zato što ume da kaže "Izvinite" žrtvama nacističkih logora kojima se danas radi novi memorijalni centar na Starom sajmištu. Zato što je veliki čovek i državnik koji voli svoju zemlju, živi za svoj narod i bori se za njega.

foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar zaključuje da "ljubav ne podrazumeva mržnju prema onome preko puta sebe."

- To je pokazao, državničkom politikom mira prema komšijama, pomažući svakome ko se nađe u nevolji, strateškom politikom napretka u regionu. I to je njegova veličina, u ljudskom i političkom smislu. On će zato i nastaviti, uz ogromnu podršku svog naroda, da se bori za svoju zemlju - rekao je Stefanović.

