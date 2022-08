PETKOVIĆ: Danas je 10 puta teže nego što je bilo, a to Kurti koristi KVINTA PODRŽAVA PRIŠTINU U SVAKOM SMISLU

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsednik Srpske liste Goran Rakić obratili su se javnosti uoći nove runde pregovora u Briselu.

Prisutnima se na početku obratio Goran Rakić koji je rekao da su juče imali sastanak sa ambasadorima Kvinte.

- Na sastanku ključne poruke koje smo mogli čuti su sledeće: Njihove zemlje podržavaju kosovsku nezavisnost i apsolutno podržavaju odluke koje Priština donosi, a naročito su podvukli da podržavaju odluke o tablicama i o ulazno-izlaznom dokumentu. Pozivaju se na to da je Priština uradila to u skladu sa Briselskim sporazumom. Mi smo rekli da to nije u skladu sa sporazumom, a ambasadori Kvinte su nas pozvali da prihvatimo realnost - kazao je Rakić.

Lider Srpske liste je naglasio da Kvinta podržava Prištinu u svakom pogledu i dodao da Srbi sa severa nikada neće prihvatiti njihove odluke.

- Jedina mesto gde treba rešavati stvari jeste briselski sto. Kad imamo jednostrane poteze imamo i reakciju Srba. Stečena prava se nikome ne mogu oduzeti, osim na silu, mogu da pokušaju i da menjaju zakone, ali mi nećemo u tome učestvovati. To nisu "Miloševićeve" tablice, kako ih nazivaju, već tablice koje izdaje Republika Srbija. Nećemo prihvatiti da budemo stranci, to od nas žele da naprave, da nas asimiliraju ili da nas oteraju sa vekovnih ognjišta. Očekujemo da će se dijalog rešiti i da će Vučić naći način da prevaziđemo krizu koja traje već godinu dana - rekao je Rakić.

Medijima se obratio i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković koji je rekao da je ovo prilika da još jednom pokažemo puno jedinstvo i damo punu podršku predsedniku u razgovorima i pregovorima u Briselu.

- Sve ovo govori pod kako teškim okolnostima mi idemo u Brisel. Pitanje formiranja ZSO biće na dnevnom redu i mi ćemo insistirati na tome i u Briselu. Danas je deset puta teže nego što je bilo, a to Kurti koristi da kaže kako preko Srbije Rusija vrši uticaj. Jedini koji ide u pravcu nasilja je Aljbin Kurti - rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM je naglasio da Srbi žele da idu u pravcu kompromisa.

- Želimo da idemo u pravcu komrpomisa, ali to treba da želi i druga strana koja primorava Srbe da se odriču svoje države. Važno je da pokažemo mudrosti i razumevanja, da ovu situaciju rešimo mirno, da pronađemo kompromis. Svakodnevno prištinske službe izviđaju teren, traže prostor za napade, prate ljude, a to ukazuje na to da Kurti ne želi da bude miran. Predaja nije opcija, da neko ponižava naš narod nećemo pristati. Da nije Vučića, pitanje šta bi bilo sa Srbijom i Srbima na KiM. Predsednik je jasno rekao da se više nikada neće ponoviti pogrom i "Oluja" - kaže Petković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podsetimo, 18. avgusta u Briselu sastaće se sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

